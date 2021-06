https://cz.sputniknews.com/20210618/dobre-se-najist-a-poradne-zchladit-pripravte-si-v-lete-skvelou-studenou-polevku-14870446.html

Dobře se najíst a pořádně zchladit! Připravte si v létě skvělou studenou polévku

Na Česko se v posledních dnech valí pořádná horka a vypadá to, že to tak bude i v dohledné době. Navíc nás čeká celé léto. Proto je dobré mít v záloze... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

A právě mezi takové recepty patří studené polévky, které jsou v posledních letech pořádným hitem. Výhodou je, že se nezpotíte ani u konzumace, ani u jejich přípravy. Navíc k tomu potřebujete je několik surovin a minimální množství nádobí. Rady & tipyJeště před tím, než se pustíte do přípravy takové polévky, je zapotřební ujasnit si několik bodů. Důležité jsou zejména kvalitní suroviny, a to už z toho důvodu, že při studených polévkách zelenina neprochází varem. Musí tak být čerstvá, zralá, chutná - zkrátka kvalitní. Ideální je připravit si dobrý olej, ideálně olivový olej extra panenský, se kterým nebudu šetřit.Důležité jsou ale i samotné kroky při přípravě, jinak lze polévku snadno zkazit nebo ji minimálně ochudit o lepší chuť. Zaměřte se proto na těchto šest kroků:1. PasírováníPři přípravě polévky zvolte dobrý mixér, který si poradí i s těmi nejmenšími zrníčky. V případě, že je váš mixér ale málo výkonný, raději polévku přepasírujte přes síto. Nikdo totiž nechce, aby mu v polévce plavaly zbytečná zrníčka či kousky navíc.2. ZahuštěníNevýhodou při přípravě polévky z velkého množství zeleniny je to, že je kvůli šťávě často řídká. Občas tedy potřebuji zahustit, pro což se skvěle hodí plátky bílého chleba bez kůrky. Ten stačí jen natrhat na kousky a na chvilku jej namočit do několika lžic červeného nebo bílého octa.3. DochuceníPolévku dělá polévkou i její chuť. Zdatný kuchař by měl ale v kuchyni používat i jiné koření, než je jen pepř a sůl. Určitě by tak měl mít po ruce i česnek, cibuli nebo šalotku, červený nebo bílý vinný ocet a extra panenský olivový olej. Někdy je vhodné pro vyvážení chuti polévku také lehce osladit, a to už ať klasickým cukrem, medem nebo nějaký sirupem. A nezapomeňte na důležitou radu – ochutnávat, ochutnávat a ochutnávat!4. ExperimentováníAni v kuchyni se fantazii meze nekladou! Pokud patříte mezi odvážlivce, pak se nemusíte nutně držet jen osvědčených kombinací. Někdy vám polévku pomůže dochutit i bazalkové pesto, chilli papričky, limetka, koriandr, máta a další bylinky.5. VychlazeníKdyž je řeč o studených polévkách, je opravdu nutné, aby byly studené. Správné vychlazení je tedy klíčové, na což byste určitě neměli zapomínat. Dobrým tipem je, když budete mixovat zeleninu již předem vychlazenou z lednice. Mimo to je ale ideální ji pak chladit hodinu až dvě.6. UchováváníKdyž máte polévku hotovou, pamatujte i na správné uchovávání. Pro její chlazení v lednici použijte nádobu s uzavíratelným víkem a vždy ji před jídlem promíchejte. Pokud vám polévka zbyde, můžete ji zamrazit. Opět jsou skvělým pomocníkem krabičky s víkem či vzduchotěsné zipové sáčky.Všechny potřebné tipy a rady už znáte, tak se nyní můžete pustit do přípravy polévek. Zde jsou recepty na tři z nich.Okurkové gazpacho s bazalkovým pestemTato polévka je velmi jednoduchá, jelikož vám její příprava zabere asi 15 min. Nají se z ní asi čtyři lidé. V lednici ji však musíte chladit alespoň zmiňované dvě hodiny. A jak na to?Budete potřebovat: 1 zelenou chilli papričku + na ozdobu, 1 šalotku, 2 okurky, 1 stroužek česneku, 1 hrst čerstvé máty + na ozdobu, 1 hrst čerstvé bazalky + na ozdobu, 1 limetku, 3 lžíce bazalkového pesta + na ozdobu, 2 lžíce agávového sirupu, 120 ml vody, sůl a čerstvě mletý pepř.Jak na to? Postup není nijak složitý.Jako první zbavte chilli papričku semínek, a poté nakrájejte šalotku a okurku na kousky. Následně vše dejte do mixéru, přidejte česnek, mátu, bazalku, limetkovou šťávu, bazalkové pesto, sirup a vodu. Směs důkladně rozmixujte najemno a nakonec ochuťte solí a pepřem. Vychlazenou polévku je dobré podávat s bazalkovým pestem, čerstvou mátou a bazalkou. Rajčatovo-paprikové gazpachoI tato polévka vám nezabere déle jak čtvrt hodiny. Po vychlazení ji pak můžete servírovat hned ve čtyřech porcích.Suroviny: 2 plátky bílého chleba, 4 lžíce červeného vinného octa, 10 velkých zralých rajčat, 2 červené papriky, 1/2 okurky, 1 šalotka, 1 stroužek česneku, 1 lžíce medu, 80 ml olivového oleje, sůl a čerstvě mletý pepř, čerstvá bazalka.Pokud se vám složení receptu líbí, pusťte se do práce. Jako první z chleba odřízněte kůrku a vnitřní část natrhejte do misky. Poté ho polijte octem a dejte na 30 minut do lednice. Poté přejděte ke kroku dva, kdy z rajčat vykrojíte tuhé středy, a také očistíte papriky od semínek. Rajčata, papriky, okurku a šalotku nakrájejte na kousky a vše vložte do mixéru. Přidejte česnek, med, olej a chléb s octem. Suroviny pořádně rozmixujte najemno. Nakonec polévku dochutíme solí a pepřem, případně doladíme dalším octem či medem. Co se týče servírování, polévka se podává vychlazená a zakápnutá olivovým olejem a ozdobená čerstvou bazalkou. Často je podávána s chlebem.Studená kukuřičná polévkaPosledním tipem je pro některé možná chuťově neobyklá polévka. Mile vás však překvapí, jak jednoduchá je (příprava 15 min) a jak skvěle chutná. Opět si na ní pochutnají čtyři lidé.Co budete potřebovat? Na tuto polévku byste měli doma mít 2 plátky bílého chleba, 4 lžíce bílého vinného octa, 2 žluté papriky, 250 g předvařené kukuřice, 125 g žlutých cherry rajčat, 1 šalotku, 1 stroužek česneku, 1 lžíci cukru, 120 ml kokosového mléka, sůl, čerstvě mletý pepř a čerstvý koriandr.Co pak? Nejprve z chleba odstraňte kůrku a vnitřní část pečiva natrhejte do misky. Pak polijte octem a dejte do lednice na půl hodiny. Jako další jsou na řadě papriky, které očistěte od semínek. Zeleninu jako jsou rajčata, papriky a šalotku nakrájejte na kousky a vložte do mixéru. Přidejte k ní ještě česnek, kukuřici, cukr, kokosové mléko a chléb s octem. Opět vše rozmixujte. I v tomto případě je důležité pokrm dochutit solí a pepřem, ale pomoci vám mohou také ocet nebo cukr. Vychlazenou polévku podávejte ozdobenou kukuřicí, cherry rajčátky a čerstvým koriandrem.

