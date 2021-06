https://cz.sputniknews.com/20210618/guterres-byl-jmenovan-generalnim-tajemnikem-osn-na-druhe-funkcni-obdobi-14881661.html

„Valné shromáždění by chtělo přijmout rezoluci ... aklamací. Rozhodnutí bylo přijato. Mám tu čest vám oznámit, že jeho Excelence Antonio Guterres byl jmenován ... generálním tajemníkem OSN na druhé funkční období, a to od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2026,“ řekl Bozkir.Rezoluce přijatá v pátek uvádí, že Valné shromáždění OSN jmenuje Guterrese generálním tajemníkem OSN na funkční období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2026.Guterres byl jediným kandidátem na místo generálního tajemníka. Poprvé nastoupil do této funkce 1. ledna 2017. Generální tajemník organizace je volen na pět let.Guterres je devátým generálním tajemníkem OSN. Prvním byl Trygve Lie (Norsko). Dále tuto funkci zastávali Dag Hammerskjold (Švédsko), U Thant (Myanmar), Kurt Waldheim (Rakousko), Javier Pérez de Cuéllar (Peru), Boutros Boutros-Ghali (Egypt), Kofi Annan (Ghana), Ban Ki-moon (Jižní Korea).Generální tajemník OSN vyzval svět, aby se sjednotil k výrobě vakcín proti covidu-19Svět by se měl spojit, aby vyráběl a distribuoval dostatek vakcín proti covidu-19, domnívá se generální tajemník OSN Antonio Guterres.Podle jeho slov je z hlediska vývoje a výroby vakcín již vidět světlo na konci tunelu, je však nutné vytvořit podmínky pro co nejrychlejší všeobecné očkování všech a každého z nás.Generální tajemník OSN poděkoval Rusku za provádění výzkumu a vývoje a za „velkorysou nabídku poskytnout očkovací látky pracovníkům OSN“.Podle jeho slov OSN také bojuje s paralelní epidemií dezinformací ohledně covidu-19 a vyzývá k oddlužení tam, kde je to nutné, aby nejzranitelnější země světa mohly mít likviditu a rozpočtovou kapacitu k řešení krize.COVAX je mezinárodní mechanismus vytvořený za účasti WHO, v jehož rámci země s vysokými příjmy platí za nákup vakcín, čímž dotují takzvané financované státy. Cílem mechanismu je urychlit vývoj a výrobu vakcín proti covidu-19 a zajistit spravedlivý a rovnoprávný přístup k nim pro všechny země světa. COVAX plánuje očkování 20 procent populace v 92 chudších zemích.

