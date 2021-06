https://cz.sputniknews.com/20210618/lavrov-prohlasil-ze-se-proti-rusku-a-belorusku-vede-hybridni-valka-14875923.html

Lavrov prohlásil, že se proti Rusku a Bělorusku vede hybridní válka

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se nechal slyšet, že je na Rusko a Bělorusko vyvíjen vnější tlak a uvedl, že se proti těmto zemím vede hybridní válka. Co... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

To však z Lavrovovy strany nebylo zdaleka vše a pokračoval dál: „Testujeme metody hybridní války: od jednostranných sankcí až po špinavé informační kampaně, a vy víte, jak to všechno probíhá. Nebudu uvádět fakta. Každý to dobře ví.“Lavrov rovněž poukázal na to, že s ohledem na tak otevřeně agresivní linie našich západních kolegů se dohodli na koordinaci úsilí za účelem posílení státní suverenity Ruské federace a Běloruské republiky a zajištění národní bezpečnosti těchto dvou zemí společným úsilím na základě stávajících mezinárodně-právních dohod.MZV promluvilo o situaci s Rusy zadrženými v BěloruskuSergej Lavrov také prohlásil, že Moskva doufá, že bude brzy vyřešena situace s ruskou občankou Sofií Sapegovou zadrženou v Bělorusku.Podle Lavrova běloruský ministr zahraničí informoval o situaci se zadrženými Rusy, Sofií Sapegovou a Jegorem Dudnikovem. Závěrem dodal, že doufá, že se tato situace brzy vyřeší.Zatčení Sofie SapegovéPřipomeňme, že Ruska Sofia Sapegová, která je přítelkyní Romana Protaseviče, byla v neděli 23. května zadržena na letišti v Minsku. Běloruská televizní stanice STV zveřejnila video, na kterém je Sapegová. Dotyčná na záběrech řekla, že žije ve Vilniusu, a potvrdila, že letěla stejným letem s Romanem Protasevičem.Tato stránka je přitom v Bělorusku považována za extremistickou.Podle oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové je Sapegová v Bělorusku podezřelá ze spáchání řady trestných činů, k nimž mělo dojít v srpnu až září 2020.Incident s letadlem RyanairV neděli 23. května jsme informovali o tom, že letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, nouzově přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávám o bombě na palubě, které se ukázaly jako falešné. Na palubě letadla se nacházel Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Protasevič byl při kontrole jeho dokladů zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Může mu hrozit až 15 let odnětí svobody.To vyvolalo kritiku ze strany Západu, a to navzdory skutečnosti, že k nouzovému přistání letadel docházelo i v minulosti. Nejvýraznějším případem bylo vynucené přistání letadla bolívijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly údajné informace o tom, že se na palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl ve Spojených státech obviněn z prozrazení státního tajemství.

