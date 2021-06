https://cz.sputniknews.com/20210618/na-hrade-jsou-oslavy-v-plnem-proudu-kdo-prisel-na-oslavu-narozenin-vaclava-klause-14880783.html

Na Hradě jsou oslavy v plném proudu. Kdo přišel na oslavu narozenin Václava Klause?

Bývalý prezident Václav Klaus dnes slaví na Hradě v Jižních zahradách své 80. narozeniny. Pozvánku prý dostalo téměř 500 hostů, ale kvůli tropickým vedrům se... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

I když se oslava koná již dnes, narozeniny má Václav Klaus až zítra 19. června.Na místě oslav jsou i reportéři Blesk Zpráv, kteří odhadují účast po 16. hodině na 150 lidí.První hosté přišli po 14. hodině, mezi nimi Klausova manželka Livia a syn Jan. Ten se kvůli zdravotním potížím musí obejít bez alkoholu. Václav Klaus mladší dorazil na slavnost později.Mezi hosty je ombudsman Stanislav Křeček, který osmdesátku oslavil před třemi lety. „Když mi bylo osmdesát, tak to bylo dobrý, teď už se to zhoršuje,“ přiznal se Křeček po příchodu.Neodmyslitelnou součástí narozenin jsou dárky. Co dostal exprezident Klaus k narozeninám?Co daruje exprezidentovi, prozradil například poslanec Jan Zahradník: „Nesu panu prezidentovi knihy s historickými památkami, které přežily rok 2000,“ přiznal.Sám Václav Klaus dorazil na Pražský hrad před 15. hodinou. Uvedl, že část pozvaných hostů se omluvila a kvůli vedru se oslav nezúčastní.A co by ve svém životě udělal exprezident jinak?„Já protestuji a říkám, že to je blbá otázka, což je taková známá klausovská odpověď. A ona je to fakt hloupá otázka, protože život není šachová partie, kterou nějak odehrajete a večer si ji znova přehrajete, vyzkoušíte a říkáte, že v 31. tahu jsem místo střelcem z C1 mohl hrát pěšcem tam a tam. Tak to v životě není, život se odehrává v reálném čase. Člověk dělá konkrétní kroky, ty se zpátky brát nedají, ať o to ani nikdo neusiluje. Samozřejmě u těchto lidí, většinou u těch nepřejícníků, je to ‚Teď dostaneme argument, co můžeme na věky věků Klause kritizovat, on přiznal, že tohle bylo špatně‘. Tu radost já jim nikdy neudělám,“ řekl Klaus a dodal: „Takže nechme těchhletěch věcí, žijeme život tak, jak jsme se v každé vteřině rozhodovali, udělat krůček doleva nebo doprava. Takže co bylo špatně, nechci říkat. Možná co bylo snad dobře: Asi jsme to měli probojovávat nemilosrdněji, radikálněji, méně se ohlížet doleva, doprava, dozadu, měli jsme to prosadit ještě dál.“Hosté také neodejdou z oslav s prázdnýma rukama. Václav Klaus jim hodlá věnovat malou knížku, kterou sám napsal.Mezi hosty se objevil také expremiér Petr Nečas i významná část staré gardy ODS, například Vlastimil Tlustý a Petr Gandalovič. Přítomni jsou také bývalý ředitel televize Nova Vladimír Železný a kardinál Dominik Duka. Přišel i známý režisér Juraj Jakubisko.Okolo 16. hodiny dorazil na oslavu také prezident České republiky Miloš Zeman a řekl oslavenci:„K tvým osmdesátinám jsem ti přivezl tři dárky: Jeden je nehmotný a dva jsou hmotné. Ten první - jak ses po bombardování Jugoslávie sešel se srbským velvyslancem a popsal jsi, jak ses cítil. Při omluvě srbskému prezidentovi jsem myslel i na tebe,“ řekl Zeman.„Už dlouho jsi nebyl v Chile, tedy jsem se ti rozhodl věnovat pero z palisandrového dřeva, kde je vygravírovaný tvůj podpis,“ uvedl dál. Třetím dárkem je kniha s věnováním.Klaus hned reagoval:Připomínáme, že Miloš Zeman poblahopřál Václavu Klausovi k narozeninám i prostřednictvím přátelského dopisu.„Byl jsi po celých deset let výrazným prezidentem s jasnými názory, žádný zaprášený oleandr někde v koutku, žádná nic neříkající prázdná schránka bez špetky odvahy. Nejen v šedi politického průměru jsi byl výjimečným prezidentem republiky, což vyvolávalo zlost neschopných, ale i všehoschopných,“ napsal Zeman svému předchůdci.

