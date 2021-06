https://cz.sputniknews.com/20210618/predstavitele-politickych-stran-promluvili-o-nutnosti-modernizovat-armadu-na-cem-se-shodnou-14874346.html

Představitelé politických stran promluvili o nutnosti modernizovat armádu. Na čem se shodnou?

Česká armáda sehrála zásadní roli v době pandemie a vojáci odvedli kus práce, myslí si zástupci sněmovních stran. Ti se shodli i na tom, že AČR nutně potřebuje... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

K danému tématu se vyslovilo hned několik předních osobností české politiky. Například poslanec ČSSD Antonín Staněk je pevně přesvědčen o tom, že je tento krok nezbytný.Svůj pohled na věc vyslovila také opoziční poslankyně ODS Jana Černochová. Ta u armády spatřuje problém hlavně v tom, že když není dostatek finančních prostředků, tak se škrtne jedna položka, což pak zastaví financování celé řady jiných projektů. Je však přesvědčena, že by bylo chybné, kdyby se zastavily nábory do ozbrojených sil. Právě lidský potenciál totiž považuje za to nejdůležitější, co vojsko potřebuje.A pozadu s vyjádřením nezůstali ani Piráti. Jan Lipavský se na věc díval ještě z jiné strany a připomněl, že armáda má stále vnitřní dluh ve výši sto miliard korun. Dodal ale, že tato složka za financování rozhodně stojí.Pokud jde o peníze, dle Lipavského Pirátu považují za důležité, aby armádní peníze zamířily také do českého průmyslu a ekonomiky. A s tímto míněním souhlasí i poslanec vládního hnutí ANO Jiří Mašek.Jako další se k věci vyslovil Radek Koten za SPD. I jeho strana souhlasí s tím, aby peníze na obranu skončily nakonec v Česku. A jak se věci staví komunisté? Není žádným tajemstvím, že KSČM navrhovali snížení rozpočtu ozbrojených sil o deset miliard korun. Zdeněk Ondráček to vysvětlil tím, že straně šlo především o to, aby věděla, na co peníze poputují.Politik Marek Výborný za lidovce ještě uvedl, že nejde jen o nákup bojových vozidel pěchoty a podotkl, že brzy vyprší pronájem gripenů. Za velký problém do budoucna ale považuje také kyberprostor. „Jenom útoky na nemocnice jsou přímým ohrožením života pacientů,“ naznačil, nač by se měla armáda soustředit.Podobným pohledem se na věc dívá i poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Ta souhlasí, že v současnosti hrozí Česku i jiné útoky a nebezpečí než v minulosti. V neposlední řadě uveďme, že šéf hnutí STAN a poslanec Vít Rakušan také propaguje názor, aby se česká armáda v některých oblastech posunula dopředu.

mcmillan Americké vrtulníky určené pro námořnictvo, jsou pro nás zřejmě tou nejlepší cestou k modernizaci armády. Tím spíš, že je ani američani sami nechtějí. Lhostejno, zda to budou vrtulníky, oštěpy či praky, musí být však za každou cenu americké. 😊 7

