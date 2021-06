https://cz.sputniknews.com/20210618/profesor-lukes-vidi-spravnou-cestu-pro-rusko-v-otevreni-se-zapadu-14881015.html

Profesor Lukeš vidí správnou cestu pro Rusko v otevření se Západu

Profesor Lukeš vidí správnou cestu pro Rusko v otevření se Západu

Ke schůzce amerického prezidenta Joe Bidena s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Ženevě se vyjádřil i profesor historie a mezinárodních vztahů Igor Lukeš... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

Klíčovým bylo podle Lukeše to, že Biden předal ruskému prezidentovi seznam kroků, které budou následovat, pokud Rusko nezmění své chování.Profesor dále poukázal na obrovský úspěch ruských vědců, kteří svými objevy ohromili celý svět. Podotkl však, že dnes Rusko přitahuje pozornost pouze činností svých tajných služeb v Evropě.Dále vytýká Putinovi, že ačkoliv odmítá organizaci kybernetických útoků, jejich pachatele nehledá a netrestá.Podle Lukeše se tím opakuje starý vzorec ruského chování, podle něhož ruští a sovětští lídři považují svoji zemi za ostrov, kolem kterého krouží žralok v podobě Západu, který chce Rusko zničit.„A on – dřív to byl Stalin nebo Chruščov – je tím rytířem na bílém koni, který se vlastním občanům představuje jako jediný možný zachránce proti nepřátelskému Západu,“ vysvětluje profesor.Podle Lukeše by mělo jít Rusko cestou otevření se Západu, jak tomu bylo během panování cara Petra Velikého.Lukeš se domnívá, že by západní politici měli tlačit na Rusko ohledně dodržování lidských práv. Reagoval také na slova Vladimira Putina během rozhovoru s americkým novinářem, že situace s lidskými právy je horší v Americe, nikoliv v Rusku.„Každý soudný člověk je schopen se podívat na fakt a sám si udělat závěr, co je pravdivé,“ míní profesor.Schůzka prezidentůSummit ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického protějšku Joe Bidena proběhl ve středu ve švýcarské vile La Grange. Jedním z hlavních výsledků je oznámení, že se velvyslanci obou států vrátí zpět do hostitelských zemí.Na tiskové konferenci americký prezident Joe Biden označil tón schůzky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem za pozitivní.Dále prezidenti vyzdvihli prodloužení smlouvy o omezení strategických jaderných zbraní Nový START.Ve Švýcarsku byla přijata řada bezpečnostních opatření, která měla zajistit klidný průběh události.Švýcarsko kvůli setkání Bidena a Putina například schválilo dočasné omezení využívání vzdušného prostoru nad Ženevou, a to od 15. do 17. června. Úředníci v souvislosti se summitem rovněž vyzvali místní společnosti, aby 16. června nechaly své zaměstnance pracovat z domova. Město také zakázalo konání jakýchkoliv demonstrací během summitu.

