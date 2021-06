https://cz.sputniknews.com/20210618/ruske-lode-spolecne-s-letectvem-nacvicily-odrazeni-vzdusneho-utoku-behem-cviceni-v-tichem-oceanu-14878379.html

Ruské lodě společně s letectvem nacvičily odražení vzdušného útoku během cvičení v Tichém oceánu

Posádky lodí Tichomořské flotily společně s letadly a vrtulníky nacvičily úkoly odražení vzdušného útoku a v rámci cvičení v Tichém oceánu provedly výcvik sil... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-18T15:19+0200

2021-06-18T15:19+0200

2021-06-18T15:19+0200

svět

tichomořská flotila

vojenská cvičení

rusko

„Za účasti letadel a vrtulníků námořního letectva flotily byla prověřena spolehlivost protivzdušné obrany oddílů lodí. Posádky protivzdušné obrany zdokonalovaly své praktické dovednosti v odrážení vzdušných útoků, zvláštní pozornost byla věnována boji proti bezpilotním vzdušným prostředkům imaginárního nepřítele,“ uvedli na ministerstvu.Kromě toho, jak sdělili na Ministerstvu obrany Ruské federace, válečné lodě nacvičují hledání ponorek údajného nepřítele. Za tímto účelem jsou používány standardní lodní hydroakustické prostředky a palubní protiponorkové vrtulníky Ka-27PL z fregaty Maršál Šapošnikov, velké protiponorkové lodě Admirál Pantělejev a tří korvet Tichomořské flotily.Rozsáhlá cvičení v Tichém oceánu byla zahájena 10. června. Do manévrů v zóně vzdáleného moře je zapojeno až 20 hladinových válečných lodí, ponorek a podpůrných plavidel. Je zapojeno také asi 20 letadel. Operativní cvičení různých sil Tichomořské flotily se v souladu s výcvikovým plánem koná ve střední části Tichého oceánu pod celkovým vedením velitele Tichomořské flotily admirála Sergeje Avakjance.Do Černého moře vpluly dvě lodě NATODvě válečné lodě NATO vyzbrojené řízenými střelami vpluly do Černého moře. Takovou informaci zveřejnilo Velitelství národní obrany.Jedná se o torpédoborec s řízenými střelami Defender britského námořnictva a fregatu Everton nizozemského námořnictva.Jsou sledováni silami Černomořského námořnictva.O den dříve vplul torpédoborec amerického námořnictva do oblasti Černého moře. Nutno podotknout, že takové situace se dějí pravidelně.

rusko

