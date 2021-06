https://cz.sputniknews.com/20210618/ruske-ministerstvo-zahranicnich-veci-obvinilo-usa-z-rozpadu-smlouvy-o-otevrenem-nebi-14880591.html

Ruské ministerstvo zahraničních věcí obvinilo USA z rozpadu Smlouvy o otevřeném nebi

Pokusy Západu dosáhnout jednostranných výhod, a přitom ignorovat zájmy Moskvy jsou odsouzeny k neúspěchu, prohlásilo v pátek ruské ministerstvo zahraničních... 18.06.2021

„Veškerá odpovědnost za rozpad Smlouvy leží na Spojených státech. Chápeme, že USA aktivně prosazují transparentnost ve vojenské oblasti pouze v těch případech, kdy doufají, že jejím prostřednictvím realizují nějaké své výhody. Pokud jde o opatření otevřenosti, týkající se jejich vlastního území, začínají couvat a vytvářet překážky provádění těchto dohod, aniž by přemýšleli o evropské bezpečnosti nebo o obavách spojenců nebo o hodnocení své vlastní schopnosti vyjednávat,“ uvádí se v prohlášení ministerstva.„Očekávání, že ‚technická nadřazenost‘ Západu mu umožní obejít Rusko, ponechat jej stranou, je rovněž neoprávněné. Tak tomu bylo i v případě přechodu na digitální technologie při plnění Smlouvy o otevřeném nebi, který byl aktivně podporován Američany, a výsledkem bylo to, že naše země předběhla své západní partnery o 8–9 let. Jsme si jisti, že to tak bude i nyní, kdy Spojené státy ničí Smlouvu a spoléhají na národní technické kontrolní prostředky,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení v souvislosti s oznámením Moskvy o odstoupení od Smlouvy.Ministerstvo zahraničních věcí RF sdělilo, kdy Rusko odstoupí od Smlouvy o otevřeném nebiRusko oficiálně opustí Smlouvu o otevřeném nebi 18. prosince tohoto roku, depozitářským zemím smlouvy bylo zasláno oznámení o odstoupení, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.„Rusko oznámilo všem zúčastněným státům své rozhodnutí odstoupit od Smlouvy o otevřeném nebi v termínu šest měsíců po odeslání oznámení. Proto se tak stane 18. prosince,“ dodali na ministerstvu.

