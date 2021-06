Ruský Rosselchoznadzor zakázal dovoz krmiv a přísad do krmiv z Česka

https://cz.sputniknews.com/20210618/rusky-rosselchoznadzor-zakazal-dovoz-krmiv-a-prisad-do-krmiv-z-ceska-14876466.html

Rána pod pás pro Česko? Dnes se objevily informace o tom, že ruská Federální veterinární a fytosanitární služba Rosselchoznadzor zakázala dovoz krmiv a přísad... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

O tomto rozhodnutí měl informovat sám daný úřad ve svém prohlášení. V tom se konkrétně hovoří o dočasném omezení dovozu těchto produktů od 21. června. „Výsledky společné práce Rosselchoznadzoru a veterinární a potravinářské služby Běloruské republiky ukázaly, že příslušný orgán České republiky neprovádí systematické kontroly podniků, které vyvážejí krmiva a přísady do krmiv do Eurasijské ekonomické unie, a také vyráběná produkce nesplňuje požadavky Eurasijské ekonomické unie,“ argumentuje úřad.Stejně tak Česká republika podle Rosselchoznadzoru mimo jiné „neprovádí plnohodnotné vyšetřování odhalených nesrovnalostí“. Rusko-běloruská inspekce tak v podnicích, které posuzovala, objevila „řadu porušení“.Zároveň se uvádí, že ruský úřad své rozhodnutí přezkoumá, jakmile mu česká strana dodá požadované záznamy a vyjádří se k problémům, které byly odhaleny.Zvěsti se staly skutečnostíZmiňme, že podobný krok se od Rosselchoznadzoru tak trochu očekával. Již minulý týden totiž některá média s odvoláním na šéfa tohoto úřadu, Sergeje Dankverta, hlásala, že by úřad mohl zakázat dovoz krmiv pro zvířata z Česka. Tehdy se dokonce hovořilo o porušení pravidel registrace geneticky modifikovaných organismů, ale v aktuálním prohlášení ruská veterinární a fytosanitární služba nic takového neuvádí.Pokud jde o vyjádření samotného Dankverta, ten už dříve sdělil, že jeho úřad v současné chvíli provádí kontrolu výroby krmiv v celé Evropě.Uveďme také, že Česko není jediná země, které se podobný krok týká. Rosselchoznadzor už dříve zakázal dovoz krmiv a přísad do nich z Estonska, Litvy, Spojených států amerických, Německa, Nizozemska a Španělska.

