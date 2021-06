https://cz.sputniknews.com/20210618/tahle-osobnost-se-neskloni-ani-pred-natlakem-ruska-top-09-uvedla-nahradu-za-feriho-na-kandidatce-14874143.html

„Tahle osobnost se neskloní ani před nátlakem Ruska.“ TOP 09 uvedla náhradu za Feriho na kandidátce

Vedení TOP 09 včera rozhodlo, že se dříve zvolené pořadí kandidátů do říjnových sněmovních voleb v Praze posune o jednu příčku směrem nahoru. Na místo, které... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

„TOP 09 má v Praze kvalitní a silné osobnosti, které zde odvádějí velký kus práce. Jsem ráda, že můžeme voličům nabídnout lidi, jako je Ondřej Kolář, který mnohokrát prokázal svůj zásadový postoj v pozici starosty Prahy 6. Předvedl, že se neskloní ani před nátlakem z Ruska. Na kandidátce máme i další politiky, kteří se osvědčili poctivou prací na komunální úrovni. Za všechny bych chtěla zmínit ještě radního Prahy 2 Michala Zunu,“ komentovala změnu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.Bude to právě Pekarová Adamová, kdo povede pražskou kandidátku koalice, kterou tvoří strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Dvojkou je starostka Prahy 2 Jana Černochová a trojkou poslanec Marek Benda (oba ODS).Odstoupení Dominika Feriho z funkce poslanceFeri musel rezignovat na svůj mandát i na členství v TOP 09 poté, co ho několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování a násilí. Případem se zabývá policie. Feri však odmítá, že by se skutečně dopustil sexuálního násilí, ale omluvil se za nepatřičné chování.Redakce iDNES.cz mimoto nedávno zjistila, že exposlanec Dominik Feri od začátku letošního roku do konce května nakoupil kryptoměnu v hodnotě 3 048 222 korun. V komentáři k situaci bývalý poslanec uvedl, že nákup kryptoměn financoval z příjmu z výkonu mandátu. Podle výpočtu redakce iDNES.cz získal Feri za celé toto období platnosti jeho mandátu od roku 2017 přibližně čtyři miliony korun v čistém. Jakou kryptoměnu či měny bývalý poslanec vlastní, není známo, ale pokud by Feri investoval do bitcoinu, musel by tak do něj vložit více než polovinu příjmů za celé období svého mandátu.

Konectrollu ...kdyz vyměnite opocloveka za fasistu, moc si tím nepomůžete. Celá Topka je výrazem nevolitelnych ubozaku, zaprodancu a vlastzradcu v čele s vygumovanou pi..,pardon paní.. 🤮🤮🤮🤮💩💩💩😵😵😵😵 59

Lubos Vokoun Jak by také mohla, vždyť je až po uši v americké prdeli 52

