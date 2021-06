https://cz.sputniknews.com/20210618/to-je-vybava-ve-velke-britanii-porovnali-vozy-bidena-a-putina-14878721.html

To je výbava! Ve Velké Británii porovnali vozy Bidena a Putina

Britský deník Daily Mail přišel se zajímavým porovnáním vozů, ve kterých 16. června na jednání v Ženevě dorazili americký prezident Joe Biden a ruský prezident...

Americký prezident Joe Biden dorazil do vily La Grange v obrněném Cadillacu, který někdy bývá označován jako „bestie“. Hodnota vozidla představuje 1,5 milionu dolarů a je vybaveno kamerami pro noční vidění, děly se slzným plynem a dvaceticentimetrovým obrněním z ocele a keramiky, které odolá i výbuchu a střelbě. Povídá se, že dveře tohoto vozidla váží stejně jako dveře Boeingu 757.Vůz amerického prezidenta má navíc zabudovaný komunikační systém. Nesmí chybět ani kyslíkové zařízení a zásoby krve prezidenta pro mimořádný případ.Zadní část Bidenova vozu je určena až pro čtyři cestující a od řidiče ji odděluje skleněná přepážka, která je ovládána vypínačem. Na zadním sedadle je umístěn satelitní telefon s přímou linkou na viceprezidentku Kamalu Harrisovou a Pentagon.Palivová nádrž Cadillacu je obrněná a naplněná pěnou, která zabrání výbuchu i v případě přímého zásahu.Uvádí se, že Putinův vůz má 4,4 litrový motor V8 s výkonem 598 koní, hybridní pohon a 9stupňovou automatickou převodovku. Cena Aurusu s obyčejnou výbavou se pohybuje kolem 18 milionů rublů, deník však odhaduje, že cena Aurusu Putina je mnohem vyšší.Schůzka prezidentůSummit ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického lídra Joe Bidena proběhl ve středu ve švýcarské vile La Grange. Jedním z hlavních výsledků je oznámení, že se velvyslanci obou států vrátí zpět do hostitelských zemí.Na tiskové konferenci americký prezident Joe Biden označil tón schůzky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem za pozitivní.Dále prezidenti vyzdvihli prodloužení smlouvy o omezení strategických jaderných zbraní Nový START.Zmiňme, že ve Švýcarsku byla přijata řada bezpečnostních opatření, která měla zajistit klidný průběh události.Švýcarsko kvůli setkání Bidena a Putina například schválilo dočasné omezení využívání vzdušného prostoru nad Ženevou, a to od 15. do 17. června. Úředníci v souvislosti se summitem rovněž vyzvali místní společnosti, aby 16. června nechaly své zaměstnance pracovat z domova. Město také zakázalo konání jakýchkoliv demonstrací během summitu.

