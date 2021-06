https://cz.sputniknews.com/20210618/trans-modelky-sportovkyne-a-herecky-35-victorias-secret-predstavila-svetu-nove-andilky-14875323.html

Trans modelky, sportovkyně a herečky 35+. Victoria's Secret představila světu nové „andílky“

Trans modelky, sportovkyně a herečky 35+. Victoria's Secret představila světu nové „andílky“

Americká značka spodního prádla Victoria's Secret zveřejnila na svém instagramovém profilu fotografie nových „andílků“, kteří budou se společností... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

Soudě dle posledního příspěvku, i tato značka prochází určitým vývojem. Nyní totiž budou tváří Victoria's Secret nejen profesionální modelky, ale také sportovkyně, herečky či aktivistky. Mezi novými „andílky“ tak budete moci najít 35letou fotbalovou hvězdu a aktivistku za rovnost žen a mužů Megan Rapinoeovou, 38letou herečku a technologickou investorku Priyanku Choprači 24letou brazilskou trans modelku Valentinu Sampaio.Zmiňme, že společnost upustila od svých modelek, která po celá desetiletí zdobila přehlídkové molo na vysokých podpatcích, v oblečení zdobeném kamínky a s typickými andělskými křídly. Jak uvádí The New York Times, Victoria's Secret místo toho zahájila kampaň představující ženy známé svými úspěchy, nikoli tvary.A jak na nový záměr VS reagovali fanoušci na sociální síti? Reakce byly rozporuplné. Někteří uživatelé toto rozhodnutí uvítali a těšili se z něj. Převážně se ale ozývali lidé, kterým se změna přístupu moc nezamlouvá.„Asi je čas se rozloučit. Hodně štěstí,“ vzkazovali slavné značce někteří.A takových lidí nebylo málo: „Sbohem, Victoria's Secret.“Jiní uváděli, že VS pro ně bez andílků s křídly už nebude ta pravá VS. Stát se andílkem VS bylo snem mnohých žen. Nese to s sebou však i své povinnosti, a sice účastnit se nejen spousty přehlídek, ale také jiných akcí. Mezi nejznámější andílky patří například modelky jako Miranda Kerr, Naomi Campbellová, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Eva Herzigová, Tyra Banksová, Karolína Kurková, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Daniela Peštová, Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner či Cara Delevigne.

