https://cz.sputniknews.com/20210618/usa-ukazaly-pouziti-vraha-ruskych-s-400-na-okupovanem-ostrove--14875751.html

USA ukázaly použití „vraha“ ruských S-400 na „okupovaném“ ostrově

USA ukázaly použití „vraha“ ruských S-400 na „okupovaném“ ostrově

Americká armáda předvedla možný scénář použití rakety Precision Strike Missile (PrSM), která je nazývána „vrahem“ ruských systémů protivzdušné obrany... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-18T12:58+0200

2021-06-18T12:58+0200

2021-06-18T12:58+0200

video

s-400

armáda

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/14875723_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_37572dda2599cd491a6c4d6495f650a1.jpg

Na sestříhaném videu je předvedeno, jak vojenský transportní letoun C-130 Hercules přistává na ostrově v Tichém oceánu, kam dopravil autonomní odpalovací zařízení Autonomous Multidomain Launcher (AML). Zároveň je z druhého letounu vykládán raketomet HIMARS. Systémy jsou umístěny na strategicky důležitých místech ostrova. AML může autonomně odpalovat protilodní rakety PrSM. HIMARS raketám poskytne větší dolet, díky čemuž mohou zlikvidovat protivzdušnou obranu „na okupovaném ostrově nepřítele“.Poté, co jsou nepřátelské lodě a systémy protivzdušné obrany zlikvidovány, AML a HIMARS jsou naloženy zpět do letounů a na zbývající cíle nepřítele začínají útočit americké stíhací letouny.Portál uvádí, že daný scénář je nacvičován k použití v indicko-tichooceánské oblasti válečných akcí.V květnu Defense News s odkazem na společnost Lockheed Martin informoval, že během testů raketa PrSM uletěla přes 400 kilometrů, čímž překonala vlastní rekord.V dubnu zase Breaking Defense oznámil, že americká armáda zkoumá možnost zvýšení doletu rakety PrSM až na 1 600 kilometrů.Do výzbroje americké armády se mají rakety PrSM dostat do roku 2023.S-400 TriumfS-400 Triumf je moderní protivzdušný raketový systém středního a dlouhého doletu. Je určen k likvidaci letounů, raket s plochou dráhou letu a balistických raket, včetně středního doletu, může být rovněž použit proti pozemním objektům. Dolet je 400 km, rakety dokážou sestřelit cíl ve výšce až 30 km.Protivzdušný raketový systém S-400 patří mezi nejnebezpečnější druhy ruských zbraní, jejichž existence vyžaduje co nejrychlejší reakci Velké Británie.Informuje o tom Janes 360 s odkazem na prohlášení asistenta náčelníka britského štábu vojenského letectva pro potenciál a bojeschopnost Juliana Balla.Ball zastává názor, že prostory s omezeným přístupem a manévrem (pozn. A2/AD ), které Rusko vytvořilo pomocí dat raketových systémů, zpochybňují schopnost Velké Británie pohotově reagovat na změny situace.

https://cz.sputniknews.com/20201214/spojene-staty-zavedly-sankce-proti-turecku-za-nakup-s-400-zrejme-budou-nasledovat-odvetne-kroky-12924313.html

https://cz.sputniknews.com/20201205/pusobive-zabery-komplex-s-400-znicil-ve-vysce-15-km-cilovou-raketu-kaban-12889788.html

3

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

s-400, armáda, usa, rusko