V Česku bude vedro! V neděli teploměry ukážou i 36 stupňů

#vystraha Před námi jsou tropické dny. Ulevit by se nám mělo až v první polovině příštího týdne. Do té doby k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu a teploty 📌 o víkendu by mohly ojediněle překračovat i 36 stupňů. Více ve vysvětlujícím videu. https://t.co/vLvzGZDYBw