https://cz.sputniknews.com/20210618/valencik-o-vrbeticich-kauza-jeste-zdaleka-neskoncila-biden-se-zachoval-zodpovedne-14873644.html

Valenčík o Vrběticích: Kauza ještě zdaleka neskončila. Biden se zachoval zodpovědně

Valenčík o Vrběticích: Kauza ještě zdaleka neskončila. Biden se zachoval zodpovědně

Vysokoškolský pedagog, ekonom a politik Radim Valenčík se na portálu PrvníZprávy.cz vyjádřil k vrbětické kauze. Zejména jej zajímalo to, jak se k věci staví... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-18T09:19+0200

2021-06-18T09:19+0200

2021-06-18T09:19+0200

kauza vrbětice

munice

česká republika

joe biden

výbuch

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/13495117_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9dabd58f5b37375de46c8e1e9551463f.png

Valenčík se ve svém textu věnuje kauze Vrbětice a poukazuje na to, že ještě zdaleka neskončila. V souvislosti s tím ale zmiňuje i nedávnou schůzku lídrů USA a RF, Joea Bidena a Vladimira Putina, ke které došlo tento týden v Ženevě. Politik konstatuje, že ten, kdo čekal zmínku či náznak Bidenova stanoviska k této kauze, alespoň v rámci tiskovky či alespoň dotaz na toto téma, musel být zklamán.Připomíná také ty, kteří dali své zklamání tímto výsledkem najevo. Mezi ně zařadil T. Klvaňu, který v diskusi na téma setkání Biden-Putin na ČT24 kolem 20. hodiny uvedl, že „ke schůzce vůbec nemělo dojít“. A na jeho postoj má politik jasný názor.Sám Valenčík si ale myslí, že se americký prezident zachoval v této situaci poměrně zodpovědně.V neposlední řadě poznamenal, kdo podle jeho mínění nese za celou situaci odpovědnost: „Plnou zodpovědnost nese slabý a vydíratelný Babiš, ještě více pak nepříčetná tzv. „demoopozice“, která se změnila v pátou kolonu agresivní části jádra současné globální moci.“ Neodpustil si také poznámku, že se mimo jiné ukázalo, že „kontaminovaní a naivní Piráti nedokážou ani částečně sehrát roli státotvorné strany“.V závěru pak politik zdůrazňuje, že kauza Vrbětice ještě neskončila a dělí se o svůj názor na to, jaký by měl být další postup.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Česká republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě.Ministryně financí České republiky Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích by Česká republika mohla žádat odškodné ve výši minimálně jedné miliardy korun.Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin české obvinění označil za lež a nařkl vládu ČR z omezené svrchovanosti. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové obvinění slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.Zmiňme, že dříve v souvislosti s vrbětickou kauzou ruské diplomaty vyhostily Slovensko, Rumunsko a pobaltské země. Ruského diplomata vyhostilo i Bulharsko, a to kvůli obvinění Ruska z odpovědnosti za organizace výbuchů skladů na bulharském území a pokusu o vraždu obchodníka Emiliana Gebreva. Tato obvinění Moskva odmítá.

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

munice, česká republika, joe biden, výbuch, rusko