https://cz.sputniknews.com/20210618/vitezstvi-pro-suverenitu-cr-lipavsky-oslavoval-ze-rf-a-cina-nesmi-stavet-jadro-a-schytal-to-14879254.html

„Vítězství pro suverenitu ČR.“ Lipavský oslavoval, že RF a Čína nesmí stavět jádro, a schytal to

„Vítězství pro suverenitu ČR.“ Lipavský oslavoval, že RF a Čína nesmí stavět jádro, a schytal to

Připomeňme, že před pár dny Sněmovna rozhodla o tom, že Česko nebude moci pro stavbu nového bloku elektrárny Dukovany využít nabídky firem z Ruské federace... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-18T18:06+0200

2021-06-18T18:06+0200

2021-06-18T18:06+0200

česko

dostavba jaderné elektrárny dukovany

dukovany

piráti

jan lipavský

tendr

čína

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1096/06/10960627_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8bd51131768905b0ac527a89d4bc4fd6.jpg

Tuto normu ještě musí projednat Senát, ale pokud vše klapne, tak jak má, bude to znamenat, že pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách.Po měsících naléhání ministr Karel Havlíček nakonec poslechl opozici, a firmy ze zemí, které pro Česko údajně představují bezpečnostní riziko, k dostavbě jaderného bloku v Dukovanech již nedostanou přístup. K celé věci se následně začali vyjadřovat různí politici, především z řad opozice. Po šéfce TOP 09 Markétě Adamové Pekarové tak učinil i poslanec Jan Lipavský.Pod tímto příspěvkem se však strhla rozsáhlá diskuze. Lidé poukazovali zejména na to, že Lipavský není odborník, aby o něčem takovém „rozhodoval“.A objevovaly se podobné názory: „Moc tomu nerozumím, ale nebylo by lepší, aby o tomhle rozhodovali opravdoví odborníci na danou problematiku? Pořád si myslím, že politik o tom ví pendrek, možná, kdoví, kde něco přečetl. Politika by tady neměla hrát žádnou roli. Nestraním nikomu a je mi úplně jedno, kdo to postaví. Jen ať je to proboha bezpečný.“Vypadá to tedy, že oslavovat vyloučení Rosatomu z tendru se nechystají zdaleka všichni. Hodně lidí již dříve vyjádřilo pochybnosti, že na dostavbu elektrárny zůstala nějaká plnohodnotná soutěž, která by zajistila dobrou kvalitu za lepší cenu.Jiní uživatelé také uváděli, že jde o velmi špatný krok a že jen uškodí České republice. I další poznamenávali, že jde o velmi krátkozraké myšlení a uváděli, že s Piráty končí.Pár lidí se ale na celou věc dívalo s humorem. „Po zhlédnutí této drsné fotky se Rusko s Čínou posadily na zadek a zavřeli továrnu na Sputnik,“ bavili se.

čína

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dostavba jaderné elektrárny dukovany, dukovany, piráti, jan lipavský, tendr, čína, rusko