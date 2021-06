https://cz.sputniknews.com/20210618/vojtech-varuje-pred-mutacemi-dulezite-je-uhlidat-dovolenkare-14879533.html

Vojtěch varuje před mutacemi. Důležité je uhlídat dovolenkáře

Vojtěch varuje před mutacemi. Důležité je uhlídat dovolenkáře

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes ve Sněmovně uvedl, že je důležité uhlídat mutace. Klíčovými budou v tomto ohledu návraty Čechů z destinací, v... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

Za takzvané diskriminační PCR laboratoř dostane 614 korun jako za běžné vyšetření, dalších 614 korun bude za tuto metodu a 47 korun odběrové centrum za odběr.Sekvenace je podrobnější analýza vzorků, která umožňuje zjistit jeho genetickou informaci. Tuto možnost má však jen několik laboratoří v České republice, případně se vzorky posílají do Drážďan. Výsledek je znám během 20 až 30 dnů. Na základě porovnání s mezinárodní databází je pak možné určit, o kterou mutaci se konkrétně jedná.Ministr zdůraznil, že nehledě na zlepšení epidemické situace v České republice je nezbytné zachovávat obezřetnost a poukázal na zhoršující se situaci v některých zemích.„Klíčové bude léto a návrat lidí z těch míst, kde riziko importu delta mutace může být. Proto jsou nastavená opatření, aby se lidé testovali, když jedou z těchto velmi rizikových zemí, aby při příjezdu absolvovali minimálně pětidenní karanténu,“ míní Vojtěch.Dodal, že by na to na letišti měla dohlížet i cizinecká policie.Minulý týden byla zrušena část opatření při návratu z rizikových zemí. V případě, kdy lidé cestují individuální dopravou, nemusí podstoupit test na koronavirus před návratem do Česka. Pro uživatele hromadné dopravy však tato povinnost zůstala zachována. V této souvislosti ministerstvo pravidla v pondělí upravilo.Volná cesta do ChorvatskaOd páteční půlnoci můžou Češi cestovat do Chorvatska bez omezení. Pravidla pro vstup do Chorvatska jsou teď pro Čechy a Slováky stejná, jako tomu bylo před pandemií koronaviru – stačí tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Informaci uvedl RegioJet a následně ji potvrdil i ministr zahraničí Jakub Kulhánek.Zmiňme, že ve čtvrtek ministerstvo zahraničí uvedlo novou webovou stránku, která má pomoci lidem orientovat se při cestě do zahraničí. Cílem stránky dovolena2021.cz je informovat obyvatele o pravidlech pro vstup do jednotlivých zemí.

