Von der Leyenová jede do Bratislavy. Řekne, co si komise myslí o slovenském národním plánu obnovy

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se vydala na turné po zemích, jež schválily národní plány obnovy a odolnosti. V pondělí zavítá i do... 18.06.2021

O návštěvě von der Leyenové informovala agentura TASR, které to potvrdil místopředseda Komise pro meziinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič. Slovenský komisař bude předsedkyni na cestě doprovázet.Nyní probíhá její turné po zemích Evropské unie, ve kterých Evropská komise již schválila národní plán obnovy, a tím pádem i možnost čerpat miliardové finance v rámci Plánu na podporu oživení Evropy.Slovenská vláda připravila plán v hodnotě 6,6 miliardy euro (168 miliard korun) na reformy a veřejné investiční projekty, které Slovensko plánuje realizovat pomocí Mechanismu na podporu obnovy a odolnosti. Pomocí tohoto mechanismu chce Evropská unie směřovat na zelenou a digitální transformaci ekonomik členských zemí. Podle unijních pravidel musí nejméně 37 % financí směřovat na omezení emisí skleníkových plynů nebo klimatickou adaptaci.Von der Leyenová v pondělí představí slovenským politickým špičkám výsledek hodnocení Evropské komise a doporučení pro Radu EU. Sejde se s premiérem Eduardem Hegerem (OĽaNO), prezidentkou Zuzanou Čaputovou a s předsedou Národní rady Borisem Kollárem (Sme rodina).Již v pondělí von der Leyenová navštíví Rakousko, kde se ve Vídni setká s kancléřem Sebastianem Kurzem. I jemu odevzdá hodnocení rakouského plánu obnovy.Předsedkyně komise již navštívila Portugalsko, Španělsko, Řecko, Dánsko a Lucembursko, kterým evropská exekutiva jako první schválila plány obnovy.Česká republika byla jedním z posledních států, které své plány obnovy odevzdaly. Do Bruselu ho poslala začátkem června. Z evropských peněz má nárok na 7,1 miliardy eur (přes 180 miliard korun). Zhruba polovina bude určena na infrastrukturu a tzv. zelenou transformaci. Podle ministerstva průmyslu a obchodu na klimatické projekty půjde 41 % z celkové sumy a podíl výdajů na digitální transformaci má činit 23 %. Evropská komise má český plán posoudit do dvou měsíců. Konečnou podobu schválí Rada EU.

Zprávy

