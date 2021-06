https://cz.sputniknews.com/20210618/vyrobci-chytrych-telefonu-vyvinou-spolecny-zpusob-rychleho-nabijeni-14867162.html

Výrobci chytrých telefonů vyvinou společný způsob rychlého nabíjení

Výrobci chytrých telefonů vyvinou společný způsob rychlého nabíjení

Několik čínských výrobců elektroniky dalo hlavy dohromady za účelem vývoje jednotného způsobu rychlého nabíjení elektronických zařízení. Informuje o tom portál... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-18T07:49+0200

2021-06-18T07:49+0200

2021-06-18T07:49+0200

věda a technologie

xiaomi

huawei

chytrý telefon

mobil

smartphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/13324921_0:134:2551:1568_1920x0_80_0_0_d95d1b27fb00a3af9f51eafa351d0f94.jpg

Nový způsob nabíjení má vyvinout Čínská akademie informačních a komunikačních technologií spolu se společnostmi Honor, Huawei, Oppo, Vivo a Xiaomi, a také výrobcem čipů Rockchip.Konsorcium se má věnovat vývoji unifikovaného způsobu rychlého nabíjení, který má vystřídat různé technologie. Zatím jde jenom o nabíjení pomocí kabelu.Termíny výroby nového způsobu nabíjení chytrých telefonů zatím nejsou uvedeny, ale mohlo by k tomu dojít již v nejbližší době. Kromě ostatních výhod unifikace se důraz klade také ne skutečnost, že se uživatelé nebudou muset obávat neslučitelnosti nabíjecího zařízení s novým telefonem.Jaké jsou nebezpečné chyby při nabíjení smartphonu?Analytička digitálních zařízení Elvina Nasibulinová vyjmenovala v rozhovoru pro noviny Rossijskaja gazeta chyby, které mohou způsobit předčasné opotřebení baterií telefonu.Zejména doporučuje nenechávat nabíjení přes noc, ale udělat to před ulehnutím k spánku a pak zapnout šetřící režim.„Lepší je nenabíjet telefon v místnostech s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou,“ zdůraznila Nasibulinová.Odbornice varuje před použitím „univerzálních nabíječek“ z Číny a doporučuje používání originálních adaptérů. Nedoporučuje také čekat na úplné vybití chytrého telefonu.V případě rychlého vybití telefonu je třeba zkontrolovat data spotřebované energie v nastaveních. Když je problém výraznější, je třeba dát telefon opravit, řekla Nasibulinová.Již předtím Nasibulinová ohodnotila mýty o škodlivosti bezdrátových nabíječek a sdělila, jaké problémy mohou skutečně vzniknout při jejich použití.O bezdrátových nabíječkách, které se nedávno objevily na trhu, kolují legendy o škodlivosti pro zdraví, o poškození čipů nebo opotřebení baterií.V praxi to znamená, že dojde k opotřebení baterie rychleji, ale rozdíl není až tak velký, vysvětlila Nasibulinová. Nedoporučuje nabíjet chytrý telefon bezdrátovou nabíječkou ani používat obě dvě současně, protože takovým způsobem se může přehřát akumulátor.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

xiaomi, huawei, chytrý telefon, mobil, smartphone