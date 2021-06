Vývojáři počítačové hry Battlefield 2042 ukázali, jak ruský Su-57 míří na americkou F-35

https://cz.sputniknews.com/20210618/vyvojari-pocitacove-hry-battlefield-2042-ukazali-jak-rusky-su-57-miri-na-americkou-f-35-14869036.html

Autoři očekávané počítačové hry Battlefield 2042 zveřejnili herní trailer, ve kterém předvedli klíčová specifika novinky. Ukázalo se, že se ve hře vyskytují ruský letoun Su-57 a americká stíhačka F-35. V traileru je vidět, jak ruská stíhačka páté generace úspěšně zachycuje americkou F-35, přičemž zcela dominuje v blízkém boji.Na představených záběrech je vidět, jak ruský Su-57 demonstruje úplnou dominanci nad americkým letounem F-35 páté generace, nakonec se pilot musí katapultovat. Specialisté podotýkají, že je to přímá narážka na to, že ruský Su-57 svými možnostmi značně převyšuje americký „neviditelný“ letoun.Navíc se ale vývojáři rozhodli předvést zcela vymyšlené elementy. V traileru můžeme vidět, že pilot F-35 po katapultování likviduje ruskou stíhačku, k čemuž použil protitankový raketový komplex.Ruský stíhací letoun Su-57Su-57 (dříve známá jako PAK FA) je ruská multifunkční stíhačka páté generace určená k ničení všech typů vzdušných, pozemních a povrchových cílů. První let uskutečnila v roce 2010.Letadlo je vysoce manévrovatelné, má nejnovější avioniku a nízkou viditelnost (technologie stealth).Kontrakt na dodávku 76 stíhaček vzdušným silám byl podepsán na fóru Army-2019. První sériový stroj byl předán armádě v roce 2020.Do konce roku 2024 mají podle plánu ruské letecké a kosmické síly obdržet 22 stíhaček Su-57 a do roku 2028 se jejich počet v ruských ozbrojených silách zvýší na 76.

