Vývojáři Sputniku V představí vakcínu proti indickému kmenu

Vývojáři ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V brzy představí dalším výrobcům vakcín druhou injekci určenou k použití proti indickému kmenu koronaviru... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

„Vývojáři Sputniku V brzy představí dalším výrobcům vakcín druhou injekci určenou k použití proti indickému kmenu koronaviru Delta,“ sdělili.Vývojáři také zdůraznili, že budoucnost patří „vakcínovým koktejlům“, to znamená kombinacím různých injekcí. „Navrhujeme všem výrobcům vakcín, aby používali naši injekci proti mutacím koronaviru,“ dodali.V červnu řekl generální ředitel Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev novinářům, že první testování kombinace ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V s čínskými vakcínami se může konat v arabských zemích.Zájem cizinců o Sputnik VNěkolik tisíc cizinců je připraveno přiletět do Ruska, aby se nechali očkovat ruskou vakcínou proti koronaviru Sputnik V, uvedla výkonná ředitelka Asociace cestovních kanceláří Ruska Maja Lomidze.Lomidze v komentáři pro Sputnik při Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru 2021 uvedla, že očkovací turismus může být v Rusku zaveden v průběhu měsíce. V první řadě může být zahájen s těmi zeměmi, se kterými Rusko již obnovilo letecké spojení, v současné chvíli je to 43 států.Vakcína Sputnik V je zaregistrována v 60 zemích s celkovou populací 3 miliardy lidí. Sputnik V je na druhém místě na světě, pokud jde o počet schválení přijatých vládními regulačními orgány. Vakcína je postavena na osvědčené a dobře prostudované platformě lidských adenovirových vektorů a používá dva různé vektory pro dvě injekce během očkování, což poskytuje dlouhodobější imunitu než vakcíny používající stejný mechanismus podávání pro obě očkování.

