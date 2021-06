https://cz.sputniknews.com/20210619/argentina-vyrobila-temer-450-tisic-davek-vakciny-sputnik-v-14884269.html

Argentina vyrobila téměř 450 tisíc dávek vakcíny Sputnik V

Argentina vyrobila téměř 450 tisíc dávek vakcíny Sputnik V

Argentinská laboratoř Richmond oznámila, že vyrobila prvních 448 625 dávek ruské vakcíny Sputnik V. Společnost v současné době čeká na schválení národním... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

„Dokončili jsme výrobu prvních 448 625 dávek vakcíny Sputnik V,“ uvedla laboratoř ve svém prohlášení. Společnost v současné době čeká na schválení národním regulátorem ANMAT a také ruským Gamalejovým ústavem.Připomeňme, že 4. června proběhla mezi ruským prezidentem Putinem a jeho argentinským protějškem Albertem Fernándezem videokonference, na které zahájili výrobu ruské vakcíny Sputnik V v Argentině. Aktivní složka pro výrobu byla dodána do Argentiny dne 8. června.V dubnu Ruský fond přímých investic oznámil, že Argentina jako první v Latinské Americe začala výrobu Sputniku V a vakcína mohla být vyvážena do Střední a Latinské Ameriky. Podotýká se, že fond a partneři provedli přenos technologií pro Laboratorios Richmond, první vyrobená šarže byla dodána do Gamalejova ústavu pro kontrolu kvality léku.Argentina plánuje vyrábět 4-5 milionů dávek ruské vakcíny Sputnik V měsíčně a očekává, že v budoucnu zvýší produkci na 500 milionů dávek ročně.Ruské vakcínyVakcína Sputnik V je zaregistrována v 60 zemích s celkovou populací 3 miliardy lidí. Sputnik V je na druhém místě na světě, pokud jde o počet schválení přijatých vládními regulačními orgány. Vakcína je postavena na osvědčené a dobře prostudované platformě lidských adenovirových vektorů a používá dva různé vektory pro dvě injekce během očkování, což poskytuje dlouhodobější imunitu než vakcíny používající stejný mechanismus podávání pro obě očkování.Za zmínku stojí, že doba trvanlivosti vakcíny proti koronaviru Sputnik V byla prodloužena na 8 měsíců. Plánuje se ji prodloužit na jeden rok, je však nutné, aby uběhla doba studie preparátu.Ředitel Gamalejova ústavu Alexandr Gincburg také vyzval k zahájení testování Sputniku V na dětech. Zahraniční výrobci vakcín proti koronaviru již zahájili výzkum použití vakcíny na dětech, Rusko v této věci začíná zaostávat. Poznamenal, že děti tvoří asi 20 % populace, také bývají nakažené koronavirem a bohužel na něj umírají.V říjnu ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo další vakcínu s názvem EpiVakKorona vyvinutou novosibirským centrem Vektor. EpiVakKorona neobsahuje živý virus a formuje imunitu díky využití uměle syntetizovaných peptidů.Další vakcínou je KoviVak od Čumakovova střediska Ruské akademie věd. KoviVak je celobuněčná vakcína. Tyto vakcíny používají buď uměle oslabené viry, které nejsou schopné způsobit onemocnění, nebo již zabité (inaktivované) viry.6. května pak ruské ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo jednodávkovou vakcínu Sputnik Light. Její vývojáři tvrdí, že jedna injekce je dostačující pro silnou imunitní reakci.

