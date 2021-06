Bělorusko nebude přijímat letadla z Ukrajiny

https://cz.sputniknews.com/20210619/belorusko-nebude-prijimat-letadla-z-ukrajiny-14886273.html

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko na pozadí zákazu ze strany Kyjeva využívat jejich vzdušný prostor oznámil své rozhodnutí o ukrajinských letadlech. Podle... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že koncem května Ukrajina přerušila letecké spojení s Běloruskem a zakázala běloruských letadlům využívat svůj vzdušný prostor.K tomuto rozhodnutí došlo v důsledku nouzového přistání letadla od společnosti Ryanair v Minsku, které směřovalo z Atén do Vilniusu. K nouzovému přistání letadla došlo na základě zprávy o bombě na palubě, která se však ukázala jako nepravdivá.Na letišti byl zadržen Roman Protasevič, zakladatel Telegram kanálu Nexta, který byl v Bělorusku prohlášen za extremistický. Je obviňován z několika trestných činů včetně organizování hromadných nepokojů a hrozí mu až patnáct let odnětí svobody. Spolu s ním byla zadržena občanka RF Sofie Sapegová. Podle informací ruského ministerstva zahraničních věcí je podle běloruského trestního zákoníku podezřívána z několika trestných činů, spáchaných v srpnu a září 2020. Byla umístěna do vazby na dva měsíce.Brusel poté vyzval k co nejrychlejšímu zavedení nových sankcí proti Minsku. Bělorusko však prohlásilo, že zpráva o bombě přišla na e-mail minského letiště. Kapitán letadla sám přijal rozhodnutí o přistání, o žádném donucení ani otočení letadla nemůže být řeč, prohlásil velitel běloruských VLS a vojsk PVO Igor Golub. Od 5. června platí pro běloruské dopravce zákaz využívání vzdušného prostoru a letišť EU.

