Bude možné bezplatně přejít z Windows 7 na Windows 11? Uvidíme brzy

Podle plánu společnost Microsoft ohlásí 24. června „další generaci Windows“. I přesto, že oficiální prezentace se připravuje až na příští týden, na internetu... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

Díky úniku informací jsme se dozvěděli, že nové Windows dostanou číslo 11 a bude se jednat o bezplatný upgrade pro lidi, kteří mají licenci pro operační systém Windows 10. Portál XDA Developers ovšem píše, že je pravděpodobné, že obnovení na úroveň Windows 11 bude možné i pro uživatele starších operačních systémů Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1.Náznak, že by tomu tak mohlo být, se objevil ve složce Pkeyconfig, která unikla na internet z operačního systému Windows 11. V této složce se nacházejí informace o operačním systému. Obsah ukazuje na to, že majitelé starších verzí Windows by také měli mít možnost provést aktualizaci pomocí oficiálních instrumentů Media Creation Tool či Update Assistant.Aktualizace WhatsAppuDnes jsme rovněž informovali o změnách v mobilní aplikaci WhatsApp. První novinkou beta verze 2.21.13.2 pro zařízení s podporou systému Android je změna vzhledu chatových oken, které teď budou mít zaoblenou formu.Mezi další změny patří odstranění oddělovače mezi řádky zpráv a push notifikace, které se při aktivování tmavého režimu mění na modro.Nový vzhled je zatím dostupný pouze v testové verzi aplikace WhatsApp pro platformu Android. Brzy však bude široce přístupný a rozšíří se i na další platformy.Nová funkce WhatsAppuVlastníci zařízení se systémem Android budou mít možnost vstoupit do svého účtu pomocí funkce Flash Call. Jde o nový způsob ověřování uživatele a jeho telefonního čísla. V současnosti dochází k aktivaci na základě šestimístného ověřovacího kódu, který přichází SMS zprávou. Nový systém je velice podobný, v nové funkci ale uživateli přijde hovor. Odpovídat na něj není potřeba – aplikace vše udělá sama. Aby tak mohla učinit, bude od uživatele požadovat přístup k historii hovorů.Uveďme, že nová funkce nebude dostupná na iOS, protože tento operační systém nedovoluje aplikacím získat přístup k seznamu hovorů.

