Čaputová shrnula výsledky dvou let ve funkci prezidentky. Prozradila, co bylo nejtěžší

„Jak jsem řekla při jmenování nové vlády, je velmi důležité, aby obrazy neshod z minulosti byly postupně překryty novým obrazem spolupráce a respektu. Pozornost potřebujeme nasměrovat zejména k těm, kteří v pandemii nejvíce ztratili, kteří se ne vlastní vinou ocitli na prahu přežití,“ konstatovala prezidentka.Poukázala na to, že chudobou jsou ohroženi nejen lidé bez práce, ale celé rodiny, které žijí bez úspor, prakticky jen z ruky do úst.Hlava slovenského státu přiznala, že asi největší výzvou a zároveň lekcí z politické krize pro ni osobně bylo správně odhadnout, kdy mluvit a kdy mlčet.Zároveň Čaputová zdůraznila, že každé rozhodnutí vzniká ve specifické situaci a důsledně jej zvažuje.„Nezamýšlím se proto nad tím, jestli bych něco měnila, udělala jinak. Spíše se z každé situace snažím poučit a mít ji na paměti při dalším rozhodování v budoucnosti,“ odpověděla na otázku, zda by při pohledu do minulosti něco změnila ve svém jednání.Politička avizovala, že v následujícím období se chce intenzivněji věnovat sociálním tématům.„Aktivní však budu i v dalších oblastech, které jsou součástí mého mandátu a mého hodnotového zaměření - zejména v otázkách právního státu a v tématu klimatických změn,“ doplnila slovenská prezidentka.Čaputová rovněž vyzdvihla, že po pandemii k nim více přibude i zahraniční politika, protože množství důležitých zahraničních cest a setkání bylo odloženo kvůli omezením.Připomeňme, že Čaputová, ve funkci prezidentky SR působí od 15. června 2019. Úřadu se ujala jako první žena a ve 45 letech také jako nejmladší osoba v nejvyšší ústavní funkci.Před zvolením do nevyššího postu Čaputová pracovala jako právnička. Zároveň vystupovala jako občanská aktivistka.Je spoluzakladatelkou a bývalou místopředsedkyní mimoparlamentního liberálního hnutí Progresivní Slovensko.V roce 2016 byla jako právnička občanské iniciativy Skládka nepatří do města, usilující o uzavření skládky odpadů v Pezinku, oceněna Goldmanovou environmentální cenou.Před nástupem do prezidentské funkce v květnu toku 2019 Čaputová získala v Bruselu ocenění Evropská osobnost roku. Tato cena se uděluje evropským lídrům za mimořádné úspěchy v oblasti politiky, obchodu a inovací a týká se mužů a žen, kteří se podílí na formování Evropy.

