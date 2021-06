https://cz.sputniknews.com/20210619/cisla-i-nadale-klesaji-za-patek-pribylo-v-cr-147-nakazenych-ubyva-i-hospitalizaci-14884724.html

Čísla i nadále klesají: Za pátek přibylo v ČR 147 nakažených, ubývá i hospitalizací

Čísla i nadále klesají: Za pátek přibylo v ČR 147 nakažených, ubývá i hospitalizací

Počty nově potvrzených případů v Česku se momentálně pohybují na úrovni loňských prázdnin. Odborníci uvádí, že za nízkými čísly stojí především čím dál vyšší proočkovanost populace, kdy alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 má přes 4,6 milionu Čechů. Jisté riziko však představují mutace viru, které mohou epidemickou situaci zhoršit.Pokud se podíváme do minulosti, pak na začátku letošního března atakovaly nové případy hranici 17 tisíc za den. Od té doby se nyní výrazně snížila úmrtnost, kdy v uplynulém týdnu zemřelo méně než 5 lidí s prokázanou nákazou za den. V porovnání s březnem, kdy se jednalo o asi dvě stovky zemřelých za den, jde opravdu o velký skok.Od počátku loňského března, kdy byl prokázán poprvé koronavirus v Česku pomocí testů, prodělalo covid podle laboratoří přes 1,66 milionu lidí, přičemž asi 98 procent se vyléčilo, přes 30 tisíc zemřelo. Momentálně je v nemocnicích 99 lidí s covidem, ve vážném stavu jich bylo v pátek 14 z nich.Vakcinace v ČeskuZa zmínku také stojí, že po druhé dávce vakcíny proti covidu-19 mělo pozitivní test 3792 lidí z 2,097 milionu plně očkovaných, což je 0,18 procenta. Polovina případů byla podle odborníků zachycena dříve než dva týdny po aplikaci, kdy podle nich vzniká maximální imunita. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky, které má k dispozici ČTK, se příznaky koronaviru objevily asi jen u zhruba 800 z těchto nakažených. Po první dávce očkování zaznamenali statistici 21 774 pozitivně testovaných, kdy z nich u více než 80 procent se nákaza projevila do 21 dnech po očkování. Právě zmíněných 21 dní ministerstvo stanovilo jako lhůtu, kterou lze po očkování první dávkou prokazovat bezinfekčnost, tedy stejně jako negativním testem nebo nákazou prodělanou v posledních šesti měsících. Podle odborníků však plnou ochranu po očkování získá člověk u vakcíny, kde se podávají dvě dávky, asi až za dva týdny po podání té druhé.Vojtěch o mutacíchČeský ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve Sněmovně v pátek uvedl, že je důležité uhlídat mutace. Klíčovými budou v tomto ohledu návraty Čechů z destinací, v nichž hrozí nákaza některou z mutací koronaviru. Zdravotní pojišťovny proto budou hradit dvojnásobnou částku za PCR test, který by je měl odhalit.Podle jeho slov cílem je, aby pozitivní vzorky byly co nejvíce vyšetřovány touto metodou, protože ta odhalí, že tam je nějaká mutace, a může být pak vzorek poslán na sekvenaci.Za takzvané diskriminační PCR laboratoř dostane 614 korun jako za běžné vyšetření, dalších 614 korun bude za tuto metodu a 47 korun odběrové centrum za odběr.Sekvenace je podrobnější analýza vzorků, která umožňuje zjistit jeho genetickou informaci. Tuto možnost má však jen několik laboratoří v České republice, případně se vzorky posílají do Drážďan. Výsledek je znám během 20 až 30 dnů. Na základě porovnání s mezinárodní databází je pak možné určit, o kterou mutaci se konkrétně jedná.Ministr zdůraznil, že nehledě na zlepšení epidemické situace v České republice je nezbytné zachovávat obezřetnost a poukázal na zhoršující se situaci v některých zemích.Klíčové bude podle něj léto a návrat lidí z těch míst, kde riziko importu delta mutace může být. Proto jsou nastavená opatření, aby se lidé testovali, když jedou z těchto velmi rizikových zemí, aby při příjezdu absolvovali minimálně pětidenní karanténu, dodal Vojtěch. Uvedl, že by na to na letišti měla dohlížet i cizinecká policie.Minulý týden byla zrušena část opatření při návratu z rizikových zemí. V případě, kdy lidé cestují individuální dopravou, nemusí podstoupit test na koronavirus před návratem do Česka. Pro uživatele hromadné dopravy však tato povinnost zůstala zachována. V této souvislosti ministerstvo pravidla v pondělí upravilo.

