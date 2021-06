https://cz.sputniknews.com/20210619/do-manipulovani-vysetrovanim-by-mohl-byt-zapleten-expremier-sr-matovic-tvrdi-poslanec-hlasu-sd-14889146.html

Do manipulování vyšetřováním by mohl být zapleten expremiér SR Matovič, tvrdí poslanec Hlasu-SD

Tajnou zprávu SIS přečetli poslancům Národní rady Slovenské republiky pouze v režimu „Důvěrné“, zmiňme, že existují ještě úrovně „Tajné“ a „Přísně tajné.“Erik Tomáš se vyjádřil v tom smyslu, že předseda parlamentu Boris Kollár poslancům parlamentu řekl, že kdyby byla možnost přečíst jim zprávu v nejpřísnějším režimu utajení, dověděli by se konkrétní jména, kauzy a dověděli by se také o důkazech, které potvrzují, že skutečně došlo k manipulaci vyšetřováním.Místopředseda výboru Národní rady pro finance a rozpočet György Gyimesi reagoval, že když skutečně existují důkazy o činnosti organizované skupiny, která manipuluje vyšetřováním, byly by předány policejní inspekci, která se případem zabývá.Erik Tomáš dále uvedl, že existuje důvodné podezření, že do věci je zapleten bývalý premiér Igor Matovič.To se týče zprávy SIS a podezření, která z ní plynou, Tomáš uvedl, že jsou pouze dvě možnosti – buď je zpráva pravdivá a taková skupina skutečně existuje, nebo se jedná o válku mezi tajnou službou, Národní kriminální agenturou (NAKA) a prokuraturou. Podotkl, že obě možnosti jsou velice vážné.Gyimesi odmítá, že za manipulací vyšetřováním stojí koalice. „Tady se nestalo, že přišlo komando 20 vyšetřovatelů, kteří kráglují opozici. Jsou to ti samí vyšetřovatelé, kteří tam byli po celou dobu. Uvedl, že věří SIS i policii. Podle něj tajná služba pracuje s informacemi, které prověří orgány činné v trestním řízení, a když najdou relevantní důvod, začnou trestní řízení.Erik Tomáš také reagoval na náznaky, že za situaci v silových složkách nese odpovědnost bývalá vláda a argumentoval tím, že situace škodí zejména nominantům bývalé vlády. „Tato skupina mohla vzniknout jen na objednávku současné vlády,“ dodal.Krize v silových složkáchPřed nedávnem ovšem vypukl skandál s manipulací výpovědí takzvaných kajícníků, kteří spolupracují s vyšetřovateli výměnou za zrušení trestu. Podle informací slovenského Denníku N zásah s touto aférou souvisí.Z uniklé zprávy slovenské tajné služby SIS totiž vyplývá, že „univerzální svědkové“ dostávají od příslušníků policie informace o trestním řízení. Zároveň dochází ke koordinaci jejich výpovědí, aby se navzájem potvrzovaly.Na tuto skutečnost údajně dříve upozorňoval někdejší šéf SIS Vladimír Pčolinský, který však byl krátce poté 11. března zadržený na základě svědectví dvou kajícníků a obviněn z korupce.Kvůli podezření z nekalých praktik vyšetřovatelů svolal nynější premiér Eduard Heger (OĽaNO) 17. května tajnou schůzku nejvyšších ústavních činitelů a představitelů orgánů v trestním řízení. Když se informace o jednání dostala na veřejnost, předseda parlamentu Boris Kollár svolal mimořádnou schůzi, na které poslancům přečetl zprávu SIS.Když byla zpráva předána policejní inspekci, její šéf Adrian Szabó byl zadržen a obviněn z korupce. Týden poté došlo k zásahu Inspekční služby Ministerstva vnitra v Národní kriminální agentuře (NAKA). Inspektoři si vyžádali vyšetřovací spisy k některým živým kauzám, na kterých pracuje vyšetřovací tým pod vedením Jána Čurily.

