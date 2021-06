https://cz.sputniknews.com/20210619/hasici-evakuovali-400-lidi-kvuli-vybuchu-skladu-v-plzenskem-supermarketu-14885509.html

Hasiči evakuovali 400 lidí kvůli výbuchu skladu v plzeňském supermarketu

Hasiči evakuovali 400 lidí kvůli výbuchu skladu v plzeňském supermarketu

Web CNN Prima NEWS informuje o události, ke které došlo v supermarketu Tesco na Rokycanské v Plzni. Podle dostupných informací tam totiž vybuchl sklad. Hasiči... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-19T11:51+0200

2021-06-19T11:51+0200

2021-06-19T12:12+0200

záchranář

hasiči

obchod

česká republika

česko

požár

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1070/05/10700517_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_2b54ed3818a13db69fd4d120ee5f06ab.jpg

Jak píše web, na místě je několik jednotek hasičů, kteří museli evakuovat všechny zaměstnance i návštěvníky. Naštěstí nebyl podle portálu nikdo zraněn. Uvádí se, že na místě se nacházejí policejní vyšetřovatelé, kteří se snaží zjistit, co stálo za výbuchem.„Došlo k zahoření dvou stanic elektrického záložního zdroje. Z místa bylo evakuováno 400 lidí, nedošlo ke zranění,“ uvedla policejní mluvčí Raindlová. Podle ní stála za požárem technická závada na zařízení. Škoda byla policisty předběžně vyčíslena na 1,5 milionu korun.Požár v Českém ŠvýcarskuV národním parku České Švýcarsko na Děčínsku vypukl v pátek požár. V národním parku zasahovalo 14 jednotek hasičů. Byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Hašení požáru komplikoval obtížný terén i vysoké teploty. Na místě se nacházel i vrtulník. K večerním hodinám se hasičům podařilo šíření požáru zastavit.Českou republiku zasáhla vlna veder. Kvůli tomu Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu „nebezpečí požáru“, a to prakticky pro celé území země.„Teplé počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárů zejména v přírodním prostředí - v lesích, na loukách, travních porostech atd.,“ varovali hasiči na Twitteru.Tropické počasí v České republice je způsobeno prouděním velmi teplého vzduchu z jihu. Teplé počasí s teplotami nad 30 stupňů Celsia se proto udrží až do první poloviny příštího týdne. O víkendu na některých místech rtuť teploměrů ukáže neuvěřitelných 36 stupňů.

https://cz.sputniknews.com/20210618/pozar-v-ceskem-svycarsku-zasahuje-14-jednotek-hasicu-a-vrtulnik-14881859.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

záchranář, hasiči, obchod, česká republika, požár