Íránský kandidát na prezidenta poblahopřál Raísímu k vítězství ve volbách

Šéf íránské justice Ebrahim Raísí zvítězil v íránských prezidentských volbách. Spočteno bylo 28,6 milionu hlasů, přičemž získal více než 50 % z nich.Zároveň zdůraznil, že údaje jsou aktuální k 11:00 místního času (8:30 SEČ). Konečné informace oznámí ministr vnitra země. „Blahopřeji nejvyššímu vůdci, lidu Íránu a volbě lidí, mému bratrovi Ebrahimovi Raísímu,“ cituje agentura ISNA dopis, který zaslal Rezáí šéfovi íránské justice.O místo íránského lídra nejprve bojovalo sedm kandidátů, tři z nich však poté svou kandidaturu stáhli. Již dříve íránský prezident Hasan Rúhání prohlásil, že se ví, kdo zvítězil v prezidentských volbách, poblahopřál mu, ale vítěze neoznačil.Dva kandidáti již poblahopřáli šéfovi soudnictví Ebrahimovi Raísímu k vítězství ve volbách.„Gratuluji zástupci lidí. Jelikož to ještě nebylo oficiálně oznámeno, odložím o něco s přihlédnutím k zákonu oficiální gratulace. Je jasné, kdo získal požadovaný počet hlasů,“ řekl Rúhání a vyjádřil naději, že za 45 dní se vítěz ujme prezidentských povinností.Boj se odehrával mezi šéfem íránské justice Ebrahimem Raísím a dalšími dvěma politiky - tajemníkem Rady pro účelnost přijatých rozhodnutí Mohsenem Rezáíem a místopředsedou íránského parlamentu Hosseinem Ghazizadehem Hašemím a reformátorem a bývalým šéfem íránské centrální banky Abdolnáserem Hemmatím.Úřadující prezident Hasan Rúhání se voleb již neúčastnil, protože končí jeho druhé funkční období. Také odborníci se domnívali, že vyhraje šéf justice Ebrahim Raísí, kterého podporuje íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí.Izrael a nová vládaZměny ve vedení státu přišly nedávno i z Izraele. Členové izraelského jednokomorového parlamentu Kneset vyjádřili důvěru nové koaliční vládě, která nezahrnuje stranu úřadujícího předsedy vlády Benjamina Netanjahua. Izrael tak schválil novou vládu v čele s Naftalim Bennettem. Rozhodnutí členů Knesetu ukončilo „éru Netanjahua“, který byl u moci více než 12 let.Naftali Bennet má být ve funkci do srpna roku 2023, poté jej vystřídá Jair Lapid z centristické strany Ješ Atid. Ministři následně složí přísahu, poté proběhne první zasedání kabinetu.Volby do Knesetu se konaly 23. března a znamenaly čtvrté po sobě jdoucí předčasné volby za dva roky poté, co předchozí parlament hlasoval pro jeho vlastní rozpuštění. Podle výsledků voleb musel lídr vítězné strany sestavit koaliční většinu, pro kterou potřebuje podporu nejméně 61 ze 120 poslanců. Pokud by se ani jedné ze stran nepodařilo sestavit vládu podle časového rámce stanoveného zákonem, pak by mohl být rozpuštěn také 24. Kneset a na podzim by mohly být naplánovány nové volby.

