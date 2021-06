https://cz.sputniknews.com/20210619/medialni-expert-stepanek-rekl-jak-poblahopral-klausovi-k-80-narozeninam-a-zkritizoval-novinare-14886392.html

Mediální expert Štěpánek řekl, jak poblahopřál Klausovi k 80. narozeninám a zkritizoval novináře

Mediální expert Štěpánek řekl, jak poblahopřál Klausovi k 80. narozeninám a zkritizoval novináře

Mediální expert Petr Štěpánek, jenž je v poslední dobou jednou z čelních tváří hnutí Trikolóra, se podělil o své zážitky z oslav 80. narozenin bývalého... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-19T14:02+0200

2021-06-19T14:02+0200

2021-06-19T14:02+0200

česko

pražský hrad

petr štěpánek

politika

prezident

narozeniny

miloš zeman

václav klaus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/12469916_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_c390aec2cf3f69d5f3e65e37d566f0f2.jpg

„Byli jsme prezidentovi Václavu Klausovi pogratulovat k 80. narozeninám. Oslava se konala v zahradách Pražského hradu, gratulanti stáli v dlouhé frontě. Můj dárek byl skromný, ale zato vlastnoručně vyrobený. Popřát přišel (přijel) i prezident Miloš Zeman. Tradičně se s Klausem špičkovali,“ uvedl Štěpánek na svých sociálních sítích.Na oslavě vystoupili kapely jako Benjo Band s Ivanem Mládkem, Emil Viklický s kapelou, Žlutý pes s Ondřejem Hejmou, uvedl mediální expert s tím, že se jednalo o „milou a střídmou“ oslavu.Následně se Štěpánek navezl do novinářů za jejich nepřesné informování o podstatě celé oslavy 80. narozenin bývalého českého prezidenta.„Omlouvám se, ale musím znovu konstatovat, co jsou (někteří) novináři za šmejdy. V Blesku i jinde napsali, že na Hradě prý proběhla „opulentní“ oslava. Zřejmě vůbec netuší, jaký má slovo „opulentní“ význam. Ve skutečnosti to totiž byl normální raut. Guláš, uzené, sýry, pivo, víno. Opulentní hostina vypadá úplně jinak. Taky jsem je zažil,“ dodal Petr Štěpánek.„Nech se očkovat“Úřadující prezident Miloš Zeman na oslavě Klausových narozenin uvedl, že „nám chybí“ a vyzval ho, aby se vrátil do aktivní politiky. Kromě toho věnoval Klausovi k narozením luxusní pero, svoji knihu a třetím nehmotným dárkem byla, podle slov prezidenta Zemana, omluva srbskému národu za bombardování Jugoslávie, kterou vyslovil Zeman při nedávné schůzce se srbským prezidentem Alexandrem Vučičem. Během svého projevu Zeman také řekl, že Klause „má rád“ a vyzval ho, aby se nechal očkovat proti novému koronaviru.Video, kde je zachyceno, jak Zeman přeje Klausovi k narozeninám, vyložil na svých sociálních sítích rovněž Petr Štěpánek. Václava Klause a Miloše Zemana přitom označil za „politické velikány“.„(…) nikdy neměli shodné názory, ale v naprosté většině rozhodujících okamžiků uměli ustoupit ze svých osobních pozic a v zájmu celku hledat a nalézt přijatelný kompromis. Myslím, že současná generace politiků se od nich má stále ještě hodně co učit,“ uvedl na konto Miloše Zemana a Václava Klause mediální expert. „Představa, že jakýkoli politický či novinářský trpaslík povyroste okopáváním kotníků politickým velikánům, je veskrze mylná,“ dodal.OslavaBývalý prezident Václav Klaus včera slavil na Hradě v Jižních zahradách své 80. narozeniny. Pozvánku prý dostalo téměř 500 hostů, ale kvůli tropickým vedrům se mnoho z nich omluvilo.První hosté přišli po 14. hodině, mezi nimi Klausova manželka Livia a syn Jan. Ten se kvůli zdravotním potížím musí obejít bez alkoholu. Václav Klaus mladší dorazil na slavnost později. Mezi hosty je ombudsman Stanislav Křeček, který osmdesátku oslavil před třemi lety.

https://cz.sputniknews.com/20210619/caputova-shrnula-vysledky-dvou-let-ve-funkci-prezidentky-prozradila-co-bylo-nejtezsi-14886024.html

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pražský hrad, petr štěpánek, politika, prezident, narozeniny, miloš zeman, václav klaus