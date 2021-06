https://cz.sputniknews.com/20210619/meghan-markleova-poskytne-prvni-interview-o-sve-knizce-nese-dulezite-poslani-14892033.html

Meghan Markleová poskytne první interview o své knížce. Nese důležité poslání

Meghan Markleová poskytne první interview o své knížce. Nese důležité poslání

Meghan Markleová poskytne své první interview o své knížce Lavička (The Bench) v neděli, pouze dva týdny po narození její dcery Lilibet. Informuje Express. 19.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-19T21:55+0200

2021-06-19T21:55+0200

2021-06-19T21:55+0200

celebrity

kniha

meghan markle

interview

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/14398430_0:118:1921:1198_1920x0_80_0_0_2fddd576e51463ef589eba3440b7507b.jpg

Vévodkyně ze Sussexu mohla tento týden oslavit svůj velký úspěch. Její první dětská knížka Lavička (The Bench) se ocitla mezi bestsellery New York Times. Dvojnásobná maminka Meghan Markleová poskytne rozhovor Samantě Blabanové v pořadu amerického rádio NPR Weekend Show.Interview bude na den otců, což je sladký pozdrav jejímu manželovi princi Harrymu. Zmiňme, že její kniha je inspirována právě poutem, které vzniká mezi otcem a synem. Původní myšlenka se zrodila z básničky, kterou Meghan napsala svému manželovi právě na den otců.Během tohoto víkendu tak Harry poprvé oslaví den otců jako otec dvou dětí.Tento týden The Bench obsadila první příčku bestsellerů New York Times. Knížka byla ilustrována umělcem Christianem Robinsonem.Meghan Markleová na webu Archewell uveřejnila srdečné poděkování rodičům, kteří knížku koupili svým dětem. Uvedla také detailnější a hlubší motivy, které ji vedly k napsání příběhu.Meghan prozradila, že prostřednictvím svého příběhu chtěla analyzovat měkčí stánku mužskosti, kterou si mnozí nevšímají.Ve zprávě dále stojí: „I když příběh začíná jako vyznání lásky mému manželovi a synovi, jsem ráda, že jeho univerzální témata lásky, reprezentace a inkluzivity rezonují i v ostatních společenstvích.“Podle ní zobrazování druhé mužské stránky, založené na citu a měkkosti, znamená budování lepšího světa pro naše syny a dcery.Zmiňme, že 4. června se Meghan Markleové a princi Harrymu narodilo druhé dítě, holčička Lilibet Diana.První jméno holčičky je očividnou poklonou babičce Harryho, královně Alžbětě II. Ta je v rámci úzkého rodinného kruhu nazývána Lilibet. Druhé jméno je poklonou Harryho matce, princezně Dianě.Celé jméno druhého dítěte Meghan Markleové je Lilibet „Lili'“ Diana Mountbatten-Windsor.

https://cz.sputniknews.com/20210607/meghan-a-harry-jsou-obvineni-z-poruseni-kralovskeho-protokolu-pojmenovanim-sve-dcery-lilibet-14757742.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kniha, meghan markle, interview