Merkelová označila 22. červen 1941 za důvod k hanbě Němců

Den, kdy začala Velká vlastenecká válka, je důvodem k hanbě, Německo uznává svou odpovědnost za zločiny nacistického režimu, a to včetně zachování paměti toho... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

„Německo uznává svou trvalou odpovědnost za zločiny nacistického režimu. To zahrnuje neustálou vzpomínku na to, co se stalo. Nemělo by se na to zapomínat. Dlužíme to milionům obětí a jejich potomkům. Z této odpovědnosti roste náš dluh pracovat pro mír a mezinárodní řád založený na pravidlech,“ dodala kancléřka.Steinmeier o krvavém barbarství nacistůDříve německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který v Berlíně zahájil výstavu „Rozsah jednoho zločinu. Sovětští váleční zajatci ve druhé světové válce“, řekl, že Hitlerův boj proti Sovětskému svazu byl krvavé barbarství.Událost se koná v německo-ruském muzeu Berlin-Karlshorst, výstava bude ústřední oficiální událostí v Německu, která bude načasována s 80. výročím Hitlerova německého útoku na SSSR. Kromě prezidenta Německa se zahájení výstavy účastní velvyslanci zemí, které byly součástí SSSR, poslanci Bundestagu, zástupci ministerstva zahraničí a německé vlády a další hosté.

