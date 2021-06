https://cz.sputniknews.com/20210619/ministerstvo-zahranicnich-veci-rf-se-vyjadrilo-k-moznemu-vstupu-ukrajiny-a-gruzie-do-nato-14882478.html

Ministerstvo zahraničních věcí RF se vyjádřilo k možnému vstupu Ukrajiny a Gruzie do NATO

Připojení Ukrajiny a Gruzie k NATO je přímou výzvou pro národní zájmy Ruska, řekl v pátek během své návštěvy Srbska náměstek ministra zahraničí Ruské federace... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

Vedoucí představitelé NATO na summitu aliance v Bruselu v pondělí podpořili právo Ukrajiny a Gruzie na vstup do aliance, deklarovali nutnost pokračovat v reformách, ale neuvedli termíny možného vstupu těchto zemí do organizace.Připomněl, že kdyby se NATO zastavilo na liniích, které ve své době slíbilo Michailu Gorbačovovi, nyní by mělo na svých východních hranicích Polsko a pobaltské státy.Náměstek ministra zahraničních věcí Ruské federace zdůraznil, že oblasti Baltského a Černého moře „se následkem rozšíření aliance uměle staly arénou vojenské konfrontace“.„Ukrajina si zaslouží vstup do NATO“Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina si zaslouží být řádným členem NATO, Kyjev čeká na pozvání do aliance.Podle jeho slov si Ukrajina ve vztazích s NATO zvolila politiku vítaného hosta, na rozdíl od některých politických sil, které v předchozích letech přibližovaly zemi k alianci pouze slovy.Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba již dříve řekl, že Kyjev očekává přijetí akčního plánu pro členství v NATO v roce 2022. Vedoucí představitelé NATO na summitu aliance v Bruselu v pondělí podpořili právo Ukrajiny a Gruzie na vstup do aliance, deklarovali nutnost pokračovat v reformách, ale neuvedli termín možného vstupu těchto zemí do organizace.

