https://cz.sputniknews.com/20210619/necht-vam-pan-buh-dopreje-dlouhy-zivot-orban-popral-vaclavu-klausovi-k-narozeninam-14892464.html

„Nechť Vám Pán Bůh dopřeje dlouhý život!“ Orbán popřál Václavu Klausovi k narozeninám

„Nechť Vám Pán Bůh dopřeje dlouhý život!“ Orbán popřál Václavu Klausovi k narozeninám

Premiér Maďarska Viktor Orbán poslal dopis bývalému českému prezidentovi Václavu Klausovi k jeho 80. narozeninám. V něm českého státníka označil za přítele... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-19T22:42+0200

2021-06-19T22:42+0200

2021-06-19T22:42+0200

svět

evropská unie (eu)

alexandr vučič

narozeniny

viktor orbán

václav klaus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1027/58/10275861_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_9a0ba4884137377e21f030a76326b43c.jpg

„Dnes slaví osmdesátiny Václav Klaus, zastánce evropských národů, bojovník za svobodu, a přítel Maďarů. Nechť Vám Pán Bůh dopřeje dlouhý život, pane profesore!“ uvedl na svém Facebooku Orbán. Institut Václava Klause následně publikoval znění dopisu, který maďarský premiér odeslal bývalému českému prezidentovi. V dopise Orbán poukázal na to, že po několika desítkách let se v Evropě opět bojuje o nezávislost.Maďarský předseda vlády označil Klause za přítele jak svého, tak ale i celého maďarského národa.„Těší mne, že jsem Vás v roce 2018 mohl dvakrát přivítat v Budapešti a naskytla se nám příležitost prohloubit naše přátelství při úvahách o výzvách stojících před Evropou a o budoucnosti našeho regionu. Jsem vděčný za Vaši neutuchající podporu Maďarska a v tomto ohledu mne naplňuje hrdosti, že Vám, pane Prezidente, mohu poblahopřát nejen jako svému dobrému příteli, ale i jako dobrému příteli celého maďarského národa,“ napsal v dopise bývalému českému prezidentovi předseda vlády Maďarska Viktor Orbán.Přání ZemanaOslavy narozenin Václava Klause proběhly v pátek na Pražském hradě. Úřadující prezident Miloš Zeman na oslavě Klausových narozenin uvedl, že „nám chybí“ a vyzval ho, aby se vrátil do aktivní politiky.Kromě toho věnoval Klausovi k narozením luxusní pero, svoji knihu a třetím nehmotným dárkem byla, podle slov prezidenta Zemana, omluva srbskému národu za bombardování Jugoslávie, kterou vyslovil Zeman při nedávné schůzce se srbským prezidentem Alexandrem Vučičem.Během svého projevu Zeman také řekl, že Klause „má rád“ a vyzval ho, aby se nechal očkovat proti novému koronaviru.

https://cz.sputniknews.com/20210619/ukrajina-usiluje-o-clenstvi-v-nato-jsou-tam-vsak-hacky-diplomat-basta-neco-vysvetlil-14886768.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská unie (eu), alexandr vučič, narozeniny, viktor orbán, václav klaus