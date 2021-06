https://cz.sputniknews.com/20210619/organismus-kosmonautu-bude-prizpusobovan-letu-na-mars-14879071.html

Organismus kosmonautů bude přizpůsobován letu na Mars

Organismus kosmonautů bude přizpůsobován letu na Mars

Odborníci z Ruska a USA zvažují možnost přizpůsobení lidí, kteří se chystají k dlouhému vesmírnému letu, například na Mars. Zejména se diskutuje o tom, zda by... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí to agentura RIA Novosti s odkazem na ředitele Ústavu biomedicínských problémů Ruské akademie věd Olega Orlova.Kosmické paprsky a záření ze Slunce mají nepříznivý účinek na lidské buňky a DNA. Při letu na Mars se budou kosmonauté nacházet mimo ochranné magnetické pole Země, v důsledku čehož se zvýší riziko vzniku rakoviny i kognitivních poruch. Jedním z nejzranitelnějších orgánů vůči záření je slezina, která je odpovědná za tvorbu imunitní odpovědi a za zničení starých a poškozených krevních buněk. Radiační poškození tohoto orgánu může poškodit celý organismus, například vést k nitrobřišnímu krvácení.Podle některých odborníků má smysl posílat na Mars „upravené“ kosmonauty, kteří podstoupili splenektomii - chirurgické odstranění sleziny. Kromě toho je možné před letem vyměnit oční čočky za umělé, abychom předešli vzniku radiačního šedého zákalu, a také se předem věnovat léčbě té oblasti mozku, jejíž změny mohou vést k vážnému kognitivnímu poškození.Ruský kosmonaut Roman Romaněnko již dříve uvedl tři překážky dobývání Marsu. Zdůraznil, že kosmonauté se nemusí vrátit zpět na Zemi. Kromě toho existuje velmi velké zpoždění komunikace a není jasné, jak v těchto podmínkách řídit let. Rovněž neexistují žádné vědecké důkazy o tom, co se stane s člověkem, když opustí radiační pás planety.Musk nevyloučil, že si pokoření Marsu vyžádá lidské obětiŘeditel společností SpaceX a Tesla Elon Musk nevyloučil, že si pokoření Marsu vyžádá lidské oběti, a poznamenal, že na dobývání rudé planety budou vysílány pouze dobrovolníci. Musk to uvedl v rozhovoru, jehož část přináší televizní stanice CNN.V této souvislosti zakladatel společnosti SpaceX zdůraznil, že společnost nebude nikoho nutit, aby se vydal na Mars. „Pouze dobrovolníci,“ uvedl se smíchem.Podle něj dobrovolníků na podobný zážitek jsou tisíce, možná miliony.

