Pánové, tak po tomhle se budete muset zchladit! Třešničková v plavkách nechala sledující beze slov

Česká bloggerka Týnuš Třešničková, vlastním jménem Kristýna Třešňáková, ví kam utíkat před tropickými teplotami, které v těchto dnech sužují Česko. Přesně tak!.. 19.06.2021, Sputnik Česká republika

Jak třeba bojovat s tropickými vedry Týnuš Třešničkové rozhodně nikdo vyprávět nemusí. Ta se vydala do wellnessu na Chatu Brejlovka a prozradila, že by vůbec nebyla proti, kdyby měla wellness u sebe doma.Nesměla samozřejmě chybět ani fotografie v plavkách, na které Třešničková předvedla svůj zadeček.Většina sledujících ztratila dar řeči a omezila se smajlíky, vypovídajícími o tom, že fotografie je prostě bomba.Ti, kteří se přeci jen zmohli na slova, nešetřili lichotkami.„Co dodat… nádhera,“ přidal se ještě jeden obdivovatel.„Bude přerod na vodní nymfu?“ ptá se další uživatel.Týnuš TřešničkováKristýna Třešňáková je známá česká youtuberka a influencerka, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Narodila se 8. října 1995 v Liberci a na sociálních sítích se věnuje hlavně kráse, módě a životnímu stylu. Má mladší sestru Martinu.Třešňáková se dříve nechvalně proslavila, když její intimní fotky unikly na veřejnost. Na šesti snímcích vyfocených na mobil byla tato kráska zachycena před zrcadlem jen v kalhotkách nebo úplně nahá. V srpnu 2016 tyto snímky někdo zveřejnil na webu agresori.com.V roce 2018 se stala nehoda, která Týnuš poznamenala jak fyzicky, tak psychicky. Při návštěvě turecké vyhlášené steakové restaurace Nusr-Et slavného kuchaře Nusreta Gökceho, který vystupuje pod přezdívkou Salt Bae, byla totiž nešťastnou náhodou popálena. Po nehodě skončila na devět měsíců v péči tureckých lékařů, její zranění byla vážná. Utrpěla popáleniny 2. stupně na 30 % těla. Když se v roce 2019 vrátila zpět do Česka, její počet sledujících prudce vzrostl. Lidé ji totiž obdivovali za její sílu, odvahu a zajímali je její beauty inspirace a boj s popáleninami. Nyní má na Instagramu přes 449 tisíc sledujících.

