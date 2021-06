https://cz.sputniknews.com/20210619/patecni-unik-toxickych-latek-v-plzenske-firme-si-vyzadal-jiz-treti-obet-14887480.html

Páteční únik toxických látek v plzeňské firmě si vyžádal již třetí oběť

V pátek došlo v areálu firmy v Plzni-Skvrňanech k úniku toxických látek. Incident si vyžádal již třetí oběť, kdy v nemocnici dnes zemřel muž, který byl vážně... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

Česká tisková kancelář píše, že informaci jim sdělila administrátorka fakultní nemocnice v Plzni Libuše Kufnerová. Ta dodala, že stav druhého zraněného muže se zlepšil, nyní je ve stabilizovaném stavu. K pátečnímu incidentu došlo v areálu firmy, která se zabývá čištěním tekutých průmyslových kalů. Únik toxických látek zasáhl sedm lidí, přičemž tři odešli z objektu sami, čtyři byli resuscitováni. Právě dva z nich zemřeli v nemocnici a další podlehl svým těžkým zraněním dnes.Celý případ stále prošetřují policisté. „Plzeňští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti a prověřují veškeré okolnosti. Ve věci budou vyžádány znalecké posudky,“ konstatovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.Ta uvedla, že v areálu měly uniknout toxické látky z čističky, konkrétně se mělo jednat o siřičitan a sirovodík. Po úniku zůstali v prostorách firmy v bezvědomí čtyři lidé, několik dalších bylo evakuováno. Záchranáři vyhlásili hromadné postižení osob.Nutno podotknout, že obyvatelé v okolí nebyli únikem ohroženi, nebezpečné látky se nedostaly do kanalizace. Hasiči však lidem doporučili, aby preventivně nevětrali.Podle generálního ředitele firmy Zdeňka Horsáka, který své vyjádření zaslal ČTK, uvedl, že firma spolupracuje s policií a chce co nejdříve zjistit, k čemu přesně došlo.Požár v supermarketuPřipomeňme událost, ke které dnes došlo také v Plzni, a to konkrétně v supermarketu Tesco na Rokycanské. Podle dostupných informací tam totiž vybuchl sklad. Hasiči evakuovali všechny zaměstnance i návštěvníky. Na místě bylo několik jednotek hasičů, kteří museli evakuovat všechny zaměstnance i návštěvníky. Naštěstí nebyl podle dostupných informací nikdo zraněn. Uvádí se, že na místě se nacházejí policejní vyšetřovatelé, kteří se snaží zjistit, co stálo za výbuchem.„Došlo k zahoření dvou stanic elektrického záložního zdroje. Z místa bylo evakuováno 400 lidí, nedošlo ke zranění,“ uvedla policejní mluvčí Raindlová. Podle ní stála za požárem technická závada na zařízení. Škoda byla policisty předběžně vyčíslena na 1,5 milionu korun.

