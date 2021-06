https://cz.sputniknews.com/20210619/povazuji-ji-za-tragicky-omyl-evropske-historie-klaus-u-prilezitosti-80-narozenin-promluvil-o-eu-14887767.html

„Považuji ji za tragický omyl evropské historie." Klaus u příležitosti 80. narozenin promluvil o EU

„Považuji ji za tragický omyl evropské historie.“ Klaus u příležitosti 80. narozenin promluvil o EU

Václav Klaus včera oslavil své 80. narozeniny na Pražském hradě za přítomnosti úřadujícího prezidenta Miloše Zemana.

Bývalý prezident poskytl rozhovor Právu, jeho část byla zveřejněna na portálu Novinky.cz. Redaktor se Václava Klause ptal, zdali by dnes byl pro vystoupení země z EU i přesto, že tehdy uváděl, že Česko nemá alternativu než do unie vstoupit.„To strašně záleží na časové dimenzi, kam tu otázku zasadíme. Trvám na tom, že mé výhrady vůči EU byly stejné v roce 1991, 1994, 1998, stejně jako v roce 2021. Považuji ji za tragický omyl evropské historie. Musím ale vzít realitu. Abyste mohl něco prosadit, musíte mít politickou podporu a tehdy nebyla jiná cesta. Byli jsme mladá, nová, postkomunistická země a nemohli jsme si vyskakovat,“ řekl v rozhovoru bývalý prezident s tím, že „jsme chtěli být součástí svobodné Evropy a jinak to nebylo možné“.Podle jeho slov je ale dnešní Evropská unie velmi jiná než ta, do níž Česká republika vstupovala. „Dnes je to ale trochu jiné. EU udělala řadu veletočů, Lisabonskou smlouvou se kvalitativně změnila. Spousta lidí u nás není schopná o EU diskutovat racionálně politologickým způsobem. Muselo by se stát něco fatálně dramatického, aby to lidi pochopili,“ konstatoval pro Právo bývalý prezident.Jedním z témat, kterého se Václav Klaus dotkl, bylo i rozdělení Československa. Podle jeho slov brzy po revoluci pochopil, že Slovensko si přeje jít vlastní cestou a on nedokáže udržet federaci.„Já byl odchovanec žití v Československu. Moje manželka je Slovenka, na Slovensko jsem jezdil víc než kdokoliv jiný. Deset let jsem hrál československou basketbalovou ligu. Znal jsem Slovensko podstatně víc než průměrný Čech, proti Slovensku jsem nic neměl,“ prohlásil a dodal: „Dlouho jsem myslel, že se mi podaří Slovensko udržet. Byl jsem jediný politik, který šel kandidovat na Slovensko. (…) Dokonce jsem na Slovensko přivedl i ODS. Usiloval jsem o to, abychom společný stát udrželi, ale pak jsem zjistil, že to není možné. Že Slovensko si přeje mít onu pověstnou hvězdičku na vlajce EU. Pochopil jsem, že není důvod Slovensku v bránit, tečka.“O Václavu HavloviV rozhovoru publikovaném na portálu Novinky promluvil také o bývalém prezidentovi Václavu Havlovi. Ten, podle jeho slov, neměl rád trh, neboť trh osoby jako Havel nikdy nedocení tak, jak oni sami cení sami sebe.„Svět jsme oba opravdu viděli jinak. On nechtěl politické strany, myslel, že nastane idylická občanská společnost. Neměl rád trh. Intelektuálové jeho typu trh nemají rádi, protože je neocení. Mají pocit, že jejich hodnota je daleko vyšší než jejich cena na trhu,“ řekl bývalý prezident Klaus o svém předchůdci.Dodal, že prý Václav Havel v Česku zanechal „silnou stopu“ a jeho následovníci v zemi pořád jsou.OslavaBývalý prezident Václav Klaus včera slavil na Hradě v Jižních zahradách své 80. narozeniny. Pozvánku prý dostalo téměř 500 hostů, ale kvůli tropickým vedrům se mnoho z nich omluvilo.První hosté přišli po 14. hodině, mezi nimi Klausova manželka Livia a syn Jan. Ten se kvůli zdravotním potížím musí obejít bez alkoholu. Václav Klaus mladší dorazil na slavnost později. Mezi hosty je ombudsman Stanislav Křeček, který osmdesátku oslavil před třemi lety.

