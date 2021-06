https://cz.sputniknews.com/20210619/reziser-filmu-strazci-galaxie-navrhuje-crossover-mezi-svety-marvelu-a-dc-14880166.html

Režisér filmu Strážci galaxie navrhuje crossover mezi světy Marvelu a DC

Režisér filmu Strážci galaxie navrhuje crossover mezi světy Marvelu a DC

Americký filmař James Gunn pozval vedení společností Marvel a DC Comics, aby vytvořili crossover mezi komiksovými hrdiny obou vydání. Taková informace vyšla... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

Na sociální síti dostal americký režisér následující otázku: „Jaký vesmírný tým by vyhrál, kdyby se střetly na bojišti?“ Na to Gunn odpověděl, že by ho zajímalo vidět to na velkém filmovém plátně. Režisér Strážců galaxie a Sebevražedného oddílu však přiznal, že není velkým fanouškem crossoverů.Zmiňme, že společnosti již dříve vytvářely crossovery s postavami svých světů. Jako příklad režisér uvedl komiksovou sérii DC vs. Marvel a JLA/Avengers, vydané v letech 1996 a 2003.Gunn slíbil závěrečnou scénu ze Sebevražedného oddílu 2Gunn prozradil, že po titulcích z filmové adaptace komiksu DC Sebevražedný oddíl 2 čeká diváky závěrečná scéna. Tuto informaci potvrdil v rozhovoru s fanoušky.Dále režisér upřesnil i délku trvání filmu, který by měl mít dvě hodiny a dvanáct minut. Zdůraznil však, že studio Warner Bros nijak nezasahovalo do délky trvání filmu. Ta je určena pouze jeho tvůrčími rozhodnutími.

