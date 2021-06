https://cz.sputniknews.com/20210619/sedm-zranenych-a-utrzena-ruka-pri-stretu-s-policii-ve-francouzskem-redonu-video-14885651.html

Sedm zraněných a utržená ruka při střetu s policií ve francouzském Redonu. Video

Sedm zraněných a utržená ruka při střetu s policií ve francouzském Redonu. Video

Událost byla údajně věnována vzpomínce na Steva Maiu Caniça, účastníka jiné akce, který byl nalezen mrtvý v řece Loiře v roce 2019, když se francouzská policie... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

Francouzské město Redon přes noc zasáhly masové nepokoje, když se přes noc shromáždilo více než 1000 demonstrantů, aby zorganizovali obrovskou párty, která vyústila ve střety s policií. Podle korespondenta Sputniku na místě činu házeli útočníci na policii Molotovovy koktejly. Policisté přitom používali gumové projektily a slzný plyn, aby rozehnali dav. Příznivci techna byli však viděni v ulicích i po úsvitu, a hudba byla znovu slyšet, protože odmítli poslechnout a večírek ukončit.Prefekt města Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier řekl, že pět policistů a dva protestující byli během noci zraněni. Jeden z protestujících, 22letý muž, byl hospitalizován poté, co uprostřed střetů přišel o ruku.Akce byla údajně věnována Stevu Caniçovi, který zmizel během policejního zásahu na večírku Fête de la Musique v červnu 2019 poté, co spadl do řeky Loiry s ostatními účastníky. Mladý muž se utopil a jeho tělo bylo objeveno až o měsíc později. Od jeho tragické smrti se slogan „Spravedlnost pro Steva“ stal jedním z hlavních hesel protestů proti policejní brutalitě v severní Francii.

