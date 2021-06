https://cz.sputniknews.com/20210619/smutna-doba-pro-absolonovou-po-rozchodu-s-partnerem-pribyly-zdravotni-komplikace-14884975.html

Smutná doba pro Absolonovou? Po rozchodu s partnerem přibyly zdravotní komplikace

Zdá se, že zpěvačka Monika Absolonová má za sebou zatím období komplikací. Minulý měsíc oznámila rozchod s Tomášem Hornou, s mužem, s nímž má dva syny, Matouše... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

Na svém instagramovém profilu celebrita zveřejnila fotografii, na níž je vidět, že má zlomenou nohu.A to ve vytoužené chvíli, když už se konečně otvírají letní scény a ona se mohla vrátit na jeviště.„Tak jo… všechno je vždycky nakonec jinak, než si člověk myslí…já prostě umím žít,“ stojí v popisku ke snímku.Status Absolonové zaplavily komentáře od sledujících včetně těch od známých osobností.„To se děje ve stresu. Dají Ti ortézu a můžeš hrát. Taky to tak dělám. Hodně štěstí,“ napsala herečka Dagmar Havlová.„Hele, zlomená noha znamená konec vztahů, fakt, si vzpomeň na mě,“ vysvětlila situaci prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová.„Tak. A to už je všechno. Teď se zahojí noha, no trochu to potrvá, krucinál, zrovna v létě, ale zahojí se, kluci se taky uzdraví, sádru sundaj, daj chodící. Do bazénu v rybářských kalhotách, přejde to a zase bude dobře,“ podpořila Absolonovou Markéta Jarkovská.Monika AbsolonováZačala svou hudební kariéru už v sedmi letech. Ale první velkou prací pro ni byl muzikál Dracula. Pak hrála v muzikálu Krysař Daniela Landy a zúčastnila se divadelních verzí muzikálů Rebelové a Noc na Karlštejně. V roce 2012 začala moderovat televizní soutěž Taxík.Zpěvačka podstoupila korekci nosu před rokem 2008. Po několika pokusech však nevypadal, jak by chtěla, proto odjela na operaci do USA.Absolonová je dvojnásobnou matkou. S Tomášem Hornou, s nímž již netvoří pár, má syna Tadeáše a Matouše. Připomeňme, že Absolonová si s hokejistou Tomášem začala v roce 2014. Zpěvačka tehdy tvrdila, že nestojí za rozpadem manželství hokejisty. Manželka Jitka Hornová si ale myslela něco jiného. V létě 2016 dostala Monika zásnubní prsten, ale ke svatbě nikdy nedošlo.

