https://cz.sputniknews.com/20210619/spojene-staty-stahnou-cast-techniky-z-blizkeho-vychodu-v-ramci-odpovedi-rusku-14883523.html

Spojené státy stáhnou část techniky z Blízkého východu v rámci odpovědi Rusku

Spojené státy stáhnou část techniky z Blízkého východu v rámci odpovědi Rusku

Spojené státy prudce snižují počet protiraketových systémů na Blízkém východě v rámci reorganizace vojenské přítomnosti v regionu, protože zaměřují pozornost... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-19T11:47+0200

2021-06-19T11:47+0200

2021-06-19T11:47+0200

svět

přesun

ozbrojení

blízký východ

ozbrojené síly

vojáci

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0b/12345814_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_c3ee9af51e3d948f24f3193d96a0520d.jpg

Zdroje uvádějí, že neohlášené škrty ve vojenské technice začaly po telefonickém rozhovoru amerického ministra obrany Lloyda Austina se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem z 2. června. Většina vojenského vybavení je stahována ze Saúdské Arábie.Podle slov zdrojů stahuje Pentagon osm protiraketových baterií Patriot z Iráku, Kuvajtu, Jordánska a Saúdské Arábie. Zdroje poznamenávají, že Spojené státy také stahují ze Saúdské Arábie americký protiletadlový raketový komplet sloužící především k obraně proti balistickým raketám krátkého a středního doletu THAAD a snižují počet vojáků v regionu.„To, co vidíte, je přerozdělení zdrojů v souladu se strategickými prioritami,“ uvedl vysoký úředník ministerstva obrany. Ten dále poznamenal, že se z regionu vrací pouze část tam umístěné techniky.Podle zdrojů je důvod stažení zařízení také spojen s návratem k tradičnější úrovni přítomnosti USA v regionu poté, co předchozí administrativa stahovala techniku na Blízký východ, aby vyvinula tlak na Írán.Zdroje se také domnívají, že americké zbraně neodradily Írán od destabilizačních akcí. Saúdská Arábie také zlepšila své obranné schopnosti a sama zachytila ​​většinu raketových útoků. Americké systémy protiraketové obrany navíc potřebují údržbu a opravy.Rozpad Smlouvy o otevřeném nebiPokusy Západu dosáhnout jednostranných výhod, a přitom ignorovat zájmy Moskvy jsou odsouzeny k neúspěchu, prohlásilo ruské ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s oznámením Moskvy členským zemím Smlouvy o otevřeném nebi o svém odstoupení od dohody.„Veškerá odpovědnost za rozpad Smlouvy leží na Spojených státech. Chápeme, že USA aktivně prosazují transparentnost ve vojenské oblasti pouze v těch případech, kdy doufají, že jejím prostřednictvím realizují nějaké své výhody. Pokud jde o opatření otevřenosti, týkající se jejich vlastního území, začínají couvat a vytvářet překážky provádění těchto dohod, aniž by přemýšleli o evropské bezpečnosti nebo o obavách spojenců nebo o hodnocení své vlastní schopnosti vyjednávat,“ uvádí se v prohlášení ministerstva.Rusko oficiálně odstoupí od Smlouvy o otevřeném nebi 18. prosince tohoto roku, depozitářským zemím smlouvy bylo zasláno oznámení o odstoupení, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.

https://cz.sputniknews.com/20210414/times-velka-britanie-z-afghanistanu-stahne-temer-cely-svuj-kontingent--13478738.html

https://cz.sputniknews.com/20210618/profesor-lukes-vidi-spravnou-cestu-pro-rusko-v-otevreni-se-zapadu-14881015.html

3

blízký východ

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

přesun, ozbrojení, blízký východ, ozbrojené síly, vojáci, usa, rusko