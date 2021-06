https://cz.sputniknews.com/20210619/ukrajina-usiluje-o-clenstvi-v-nato-jsou-tam-vsak-hacky-diplomat-basta-neco-vysvetlil-14886768.html

Ukrajina usiluje o členství v NATO, jsou tam však háčky. Diplomat Bašta něco vysvětlil

Ukrajina usiluje o členství v NATO, jsou tam však háčky. Diplomat Bašta něco vysvětlil

Bývalý český velvyslanec v Ruské federaci a na Ukrajině Jaroslav Bašta poskytl rozhovor serveru Parlamentní listy, v němž se věnoval problematice možného... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

Připomněl, že splnění kritérií tajemník považuje za dlouhodobou záležitost, proto zatím Ukrajině nebude předložena tzv. roadmap k členství. Kromě toho celá záležitost vyžaduje konsenzus 30 členských států.Nechyběla zmínka o tom, že ukrajinský prezident Zelenskyj vyjádřil zklamání, že se Biden setkává dříve s Putinem než s ním a že Ukrajina nedostala pozvání na pondělní summit NATO.Podle Bašty z toho lze vyvozovat přesně to, co zaznělo ve vyjádření Stoltenberga – členství Ukrajiny a Gruzie zatím není na pořadu dne.Když došla řada na téma stavu ukrajinské armády, bývalý velvyslanec upozornil na to, že z čistě vojenského hlediska Ukrajina nesplňuje závazná kritéria.Dále se jednalo o vztazích mezi Ruskem a Ukrajinou. Podle Bašty prezident Volodymyr Zelenskyj ve vztahu k Ruské federaci a oběma povstaleckým republikám na východě země zapomněl na své předvolební sliby a plynule navázal na politiku svého předchůdce, a to včetně pózování v uniformě na frontové linii.„Možná jej k tomu vede pud sebezáchovy jako reakce na možnou hrozbu vojenského puče,“ připustil odborník na Rusko a Ukrajinu.Bašta uznal, že Rusové realisticky předpokládají, že pozvání Ukrajiny do NATO nijak zabránit nemohou, protože to závisí na rozhodnutí prezidenta USA Joea Bidena.Nechyběla otázka ohledně toho, jak chápat skutečnost, že lídři zemí NATO vyjádřili na zmiňovaném summitu solidaritu Česku a dalším zemím dotčeným nepřátelskými akcemi Ruska.Na závěr rozhovoru se Baštův spolubesedník zajímal o to, jak to dopadne s Ukrajinou a jejím členstvím v NATO.Podle prognózy zkušeného diplomata je rozhodnutí zatím v nedohlednu. „Nejspíš se o něm bude ještě dlouho mluvit a jednat...“ poznamenal Bašta.

rusko

ukrajina

