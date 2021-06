https://cz.sputniknews.com/20210619/uz-se-vi-kdo-usedne-do-poroty-superstar-ta-se-tam-vubec-nehodi-reaguji-lide-14885244.html

Už se ví, kdo usedne do poroty SuperStar. „Ta se tam vůbec nehodí,“ reagují lidé

Už se ví, kdo usedne do poroty SuperStar. „Ta se tam vůbec nehodí,“ reagují lidé

Zanedlouho nás čeká už sedmá série Česko Slovenské Superstar. Ta měla původně začít už na jaře, ale stejně jako minulý ročník i ten nadcházející ovlivnila... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-19T13:31+0200

2021-06-19T13:31+0200

2021-06-19T13:31+0200

celebrity

zpěvák

celebrita

zpěv

zpěvačka

televize

česká republika

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1151/36/11513685_0:0:1210:682_1920x0_80_0_0_17c068a890337ef6e9db9fe69e22903a.jpg

Portál superstar.markiza.sk zveřejnil, na koho se můžeme těšit v křeslech porotců, kteří budou hledat nové hvězdy. A stalo se něco, co tu ještě během celé historie show nebylo. V každém z dosavadních ročníků se jména porotců obměňovala. Jedinou stálicí byl uznávaný, ale zároveň i obávaný zpěvák Pavol Habera, který Superstar kraloval už od doby, kdy se na Slovensku začala show vysílat poprvé.Mnozí proto nedočkavě čekali na to, jací umělci po jeho boku usednou tentokrát. Jenže se stalo něco, co zřejmě překvapí nejednoho fanouška televizního pořadu. Po loňské sérii se tvůrci rozhodli, že do křesel posadí tutéž sestavu, kterou jsme viděli už loni.Kromě Pavola Habery tedy opět uvidíme moderátora Leoše Mareše, zpěvačku Moniku Bagárovou, herečku Patricii Pagáčovou i slovenskou hudební hvězdu Mariána Čekovského. Nikdo ze jmenovaných netajil své nadšení, že se na show bude opět podílet stejný tým. A ani Pavol Habera, který své místo neohroženě zastává již neuvěřitelných 16 let.Nutno podotknout, že ne všichni jsou zřejmě tak nadšení, jako samotní porotci. Moderátor Leoš Mareš již stihl zveřejnit krátké střípky z natáčení a v komentářích se objevovaly různorodé reakce. Někteří byli zprávou o stejné porotě nadšení.„Stejná sestava, tak to je super. Těším se,“ napsal jeden ze sledujících. „Super, že bude stejná porota. Nejlepší ze všech,“ přidal se další uživatel.Někteří sledující však takovou radost nesdíleli. „Ta Pagáčová, ta se tam vůbec nehodí,“ vyjádřila svůj postoj jiná uživatelka. A nutno podotknout, že právě účast herečky Patricie Pagáčové vyvolala další reakce: „Vždyť Patricie je po porodu,“ poznamenala uživatelka.SuperstarČesko Slovenská SuperStar je interaktivní hudební soutěž s prvky reality show, kterou vytvořil Simon Fuller a v roce 2009 se poprvé objevila na českých a slovenských televizích. V Česku i na Slovensku byly odděleně odvysílány již 3 ročníky této soutěže, nicméně v roce 2009 došlo ke sloučení těchto verzí kvůli snížení nákladů a zvýšení atraktivity pro diváky.

https://cz.sputniknews.com/20200601/velke-zklamani-divaci-se-hadaji-kvuli-vitezce-superstar-2020-co-jim-vadi-a-proc-porote-tekly-slzy-12017518.html

česká republika

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zpěvák, celebrita, zpěv, zpěvačka, televize, česká republika, slovensko