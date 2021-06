https://cz.sputniknews.com/20210619/v-cine-nalezli-ostatky-nejvetsiho-savce-na-svete-14890819.html

V Číně nalezli ostatky největšího savce na světě

V Číně nalezli ostatky největšího savce na světě

Před 26,5 miliony let se v Číně vyskytoval největší savec na světě. Jedná se o předka dnešního nosorožce. Identifikován byl pomocí nálezu lebky v severozápadní... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-19T18:39+0200

2021-06-19T18:39+0200

2021-06-19T18:39+0200

svět

nosorožec

zvířata

čína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/644/14/6441466_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2f501d87eb530efd542ace68bee498c9.jpg

Portál Science Alert informovoval o tom, že nalezená lebka byla v pozoruhodně dobrém stavu. Po analýze vzorků vědci zvíře pojmenovali: Paraceratherium linxiaense. Jedná se přitom o šestý druh nosorožce „bez rohu“, který byl odhalen v Euroasii.Vědci upozorňují, že je těžké jen na základě lebky určit velikost tohoto zvířete, na základě analýzy příbuzných vzorků ale došli k závěru, že zvíře chodilo po čtyřech poměrně štíhlých nohou a dosahovalo výšky 4.8 metru. Odhadovaná váha zvířete činila 11 až 20 tun. Zvíře žilo před 34 až 23 miliony let. Vědci v této souvislosti upozorňují na to, že severozápadní Čína v té době mohla vypadat úplně jinak z hlediska biosféry, a tak tato zvířata nemusela mít žádný problém s tím nacházet velké množství potravy. Portál upozorňuje na to, že nehledě na to, že u nosorožců jsme zvyklí vidět roh, nebylo to tak vždy. Vývoj rohu trval velmi dlouho. Sloni v ČíněČína se dostala do hledáčků kvůli zvířatům již před několika dny, kdy svět obletěly obrázky odpočívajících slonů.V březnu roku 2020 se vydalo stádo slonů v provincii Jün-nan na dlouhou cestu, v dubnu tohoto roku opustili území rezervace a po cestě se zastavili k odpočinku, bylo uváděno na začátku června.Zvířata tehdy ušla celkem asi 500 kilometrů. Jejich cestu pečlivě sledoval po celou dobu velký tým, který k tomu využíval téměř 400 jednotek dopravní techniky a 14 dronů. Jeden z těchto dronů poslal snímky slonů „na odpočinku“.Odborníci sledují zvířata ve snaze vyvést je z obytných oblastí, nalákat na tuny jídla a evakuovat místní obyvatele. Za tímto účelem bylo mobilizováno 410 pracovníků záchranné služby.

https://cz.sputniknews.com/20210619/patecni-unik-toxickych-latek-v-plzenske-firme-si-vyzadal-jiz-treti-obet-14887480.html

https://cz.sputniknews.com/20210619/povazuji-ji-za-tragicky-omyl-evropske-historie-klaus-u-prilezitosti-80-narozenin-promluvil-o-eu-14887767.html

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nosorožec, zvířata, čína