V OSN varovali před blížící se pandemií, proti které neexistuje vakcína

Takový skrytý globální problém, jako je sucho, může přerůst v novou pandemii, pokud státy nepřijmou okamžitá opatření na regulaci mimořádné klimatické situace... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle získaných údajů v 21. století již minimálně 1,5 miliardy lidí byly poškozeny suchem, ekonomické škody jsou odhadovány na 124 miliard dolarů. Podle expertů je přesná částka ztrát mnohem vyšší, protože uvedené údaje neodráží velkou část ztrát rozvíjejících se států.Mnozí lidé se domnívají, že sucho zasahuje pouze pouštní oblasti Afriky, v současné době je to však velmi rozšířený jev. Ke konci století to v té nebo jiné formě pocítí téměř všechny státy.Ve zprávě se uvádí, že nárůst obyvatelstva také napomáhá tomuto procesu. Uvádí se také, že změna charakteru srážek v důsledku klimatických změn je klíčovým faktorem sucha, ale důležitou roli hrají také neefektivní používání vodních zdrojů a degradace půdy při intenzivní zemědělské činnosti. V této souvislosti Mizutori vyzvala světové vlády, aby reformovaly způsoby těžby, ukládání a využívání vody a správu půd.Nedostatek pitné vodyAmeričtí vědci z Rensselaer Polytechnic Institute dokázali zaznamenat pokles hladiny kyslíku ve sladkovodních jezerech. Podle odborníků je tento jev způsoben zrychlením globálního oteplování na Zemi.Podle vědeckých prací publikovaných v časopise Nature odborníci vyhodnotili stav 393 jezer, z nichž většina se nachází v zeměpisných šířkách s mírným podnebím. Práce zohledňuje údaje z let 1941 až 2017.Jak se ukázalo, jezera ztrácejí kyslík 2,75-9,3krát rychleji než světové oceány, což negativně ovlivňuje stav jejich ekosystémů. Od roku 1980 se tedy obsah kyslíku ve studovaných vodních nádržích snížil o 5,5 % na povrchu a o 18,6 % na dně.Důvodem změn bylo zvýšení teploty sladké vody o 0,38 stupně Celsia za deset let, říkají odborníci. Takové účinky globálního oteplování přispívají k reprodukci modrozelených řas, jejichž toxiny jsou nebezpečné pro jiné živé organismy žijící ve sladké vodě.Snížení hladiny kyslíku vytváří podmínky nezbytné pro reprodukci anaerobních bakterií. Metan, který vypouštějí, zvyšuje emise skleníkových plynů, což jen zrychluje tempo změny klimatu. Oteplování tak může vyčerpat zásoby pitné vody a narušit rovnováhu sladkovodních ekosystémů.

