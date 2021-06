https://cz.sputniknews.com/20210619/vedra-trapi-i-ridice-d35-popraskala-a-zpusobila-velkou-nehodu-14891565.html

Vedra trápí i řidiče: D35 popraskala a způsobila velkou nehodu

Vedra trápí i řidiče: D35 popraskala a způsobila velkou nehodu

Mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem na Olomoucku došlo v sobotu k dopravní nehodě několika osobních vozů a jednoho nákladního vozu kvůli popraskané dálnici. 19.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle zasahujících hasičů bylo na místě 10 zraněných. Dálnice přitom má být uzavřena až do 22 hodin večer.K nehodě došlo kvůli popraskanému povrchu vozovky. Jedná se o 289. kilometr dálnice D35. K nehodě došlo okolo 15 hodiny. „V pravém jízdním pruhu jel kamion a před ním byl zvlněný úsek dálnice, zřejmě vlivem vedra praskl betonový povrch, který se zvedl, a vozidla zde zastavovala. Kamion zastavil a taktéž v levém jízdním pruhu zastavila tři osobní vozidla, ale čtvrté vozidlo jedoucí stejným směrem nezastavilo a narazilo do kolony stojících vozidel, čímž došlo k řetězové nehodě,“ cituje portál Novinky slova mluvčího policie Libora Hejtmana.Ředitelství silnic a dálnic rovněž potvrdilo, že na místě nehody je popraskaná vozovka. K opravě dojde, jakmile budou odstraněny následky dopravní nehody.PočasíVlny veder se Česko jen tak nezbaví ani tento týden. Očekávají se ale i bouřky. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) některá místa zasáhnou už během tohoto víkendu.Meteorologové kromě toho přidávají výstrahu před silnými bouřkami, hrozí i přívalové deště a zatopení přízemních prostorů, ta bude platná do čtvrtka.Výstraha před silnými bouřkami platí od nedělní 18. hodiny pro západní část Česka, konkrétně Karlovarský, Ústecký, Plzeňský, Jihočeský (kromě Dačic), Liberecký a Středočeský kraj, Prahu, a část Vysočiny (Pelhřimov, Pacov, Humpolec, Světlá nad Sázavou) a Královéhradeckého kraje (Jičín, Nová Paka).Teploty v neděli dosáhnou 30 až 34 stupňů, v Čechách teploty mohou stoupat až ke 36 stupňům. V neděli pozdě odpoledne, večer a v noci na pondělí očekávají meteorologové v Čechách, s výjimkou východních, silné bouřky s nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině, kroupami a přívalovými srážkami, při nichž může napršet asi 30 milimetrů vody.

