https://cz.sputniknews.com/20210619/vedro-nema-sanci-sefkuchari-prozradili-recepty-nejoblibenejsich-osvezujicich-koktejlu-14890970.html

Vedro nemá šanci! Šéfkuchaři prozradili recepty nejoblíbenějších osvěžujících koktejlů

Vedro nemá šanci! Šéfkuchaři prozradili recepty nejoblíbenějších osvěžujících koktejlů

Když patříte mezi lidi, kteří kvůli pandemii raději stráví dovolenou doma, máme pro vás několik receptů na koktejly, díky kterým budete mít pocit, že jste u... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-19T21:33+0200

2021-06-19T21:33+0200

2021-06-19T21:33+0200

zdraví

teplo

léto

nápoj

recept

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1051/93/10519322_0:67:1921:1147_1920x0_80_0_0_99fe1cc989b6a5102548194242d21d7e.jpg

Aperol SpritzŠéfkuchař Pavel Fedotov považuje za jeden z nejoblíbenějších koktejlů posledních let aperol spritz. Je velice oblíbený zejména v Itálii, kde ho připravují v několika variantách. Tajemství koktejlu spočívá v jednoduchosti. Na jeho přípravu budete potřebovat nealkoholický aperitiv aperol, 100 mililitrů toniku a měsíček pomeranče. Podle přání můžete přidat led.SangriaMilovníci exkluzivních chutí si můžou doma připravit legendární španělskou sangriu. Podle receptu Pavla Fedotova budete potřebovat 5 bobulek bílých hroznů, dva gramy máty, dva kousky limetky a 100 mililitrů jablečného džusu.Koktejl z estragonuZahnat letní vedro můžou pomoci dva nejjednodušší letní nápoje. Prvním z nich je z estragonu. K přípravě budete potřebovat 10 gramů rozmačkaných listů estragonu, tři kolečka limetky. Vše jednoduše zalijte sodovkou.Jahodový koktejlObzvláště děti potěší jahodový koktejl. Budete potřebovat čtyři sladké jahody, které rozmačkejte spolu se třemi nebo čtyřmi lístky bazalky. Opět vše zalijte 100 mililitry sodovky.Se svými tipy na letní ovocné koktejly přišel také šéfkuchař Dmitrij Koľ.Koktejl z manga a maracujiNa jeho přípravu budete potřebovat 50 gramů mangového pyré, polovinu čerstvé maracuji, dvě kolečka citronu a jedno kolečko limetky. Šéfkuchař radí vše „rozšťouchat“ přidat 30 mililitrů cukrového sirupu a zalít minerálkou.Kombinace kiwi a melounuNa přípravu si vezměte 30 mililitrů kiwi sirupu a kolečko čerstvého ovoce a přidejte 60 mililitrů melounového pyré nebo sirupu, plátek limetky a dva plátky citronu. Všechno dobře promíchejte a zalijte sodovkou.Jablečný koktejlNa přípravu můžete použít také cukrový meloun nebo hrušku. Připravte 30 mililitrů jablečného sirupu, 60 mililitrů pyré z melounu nebo hrušky, plátek limetky a dva plátky citronu. Na závěr zalijte sodovkou, podle přání můžete přidat jablečný džus.MohitoA jaké by to bylo léto bez mojita. Na jeho přípravu budete potřebovat čtyři měsíčky limetky, 5-6 větviček čerstvé máty, 40 mililitrů cukrového sirupu. Zalít sodovkou a hotovo!

https://cz.sputniknews.com/20210602/lekarka-vysvetlila-jake-jsou-prednosti-studene-kavy-14693743.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

teplo, léto, nápoj, recept