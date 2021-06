https://cz.sputniknews.com/20210619/vozidlo-ceskych-vojaku-v-mali-najelo-na-vybusninu-vsichni-jsou-v-poradku-14888806.html

Vozidlo českých vojáků v Mali najelo na výbušninu. Všichni jsou v pořádku

Vozidlo českých vojáků v Mali najelo na výbušninu. Všichni jsou v pořádku

19.06.2021

„V sobotu 19. června v dopoledních hodinách najelo české vojenské vozidlo při plnění operačního úkolu mise Takuba na výbušninu. Všichni vojáci jsou v pořádku bez zranění. Další informace s ohledem na druh mise nebudeme sdělovat,“ uvedli vojáci na svých sociálních sítích.Češi působí v Mali v rámci dvou misí, první je mise OSN s názvem MINUSMA. Podle informací Armády České republiky v ní nyní působí pět českých vojáků.„Síly a prostředky byly vyčleněny ze 601. skupiny speciálních sil a působily na území Mali dle mandátu do 31. prosince 2016,“ uvádí armáda na svých internetových stránkách.„Úkolem stabilizační mise Organizace spojených národů MINUSMA v Mali (United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali) je zajištění bezpečnosti a vytvoření podmínek pro další humanitární a politickou asistenci malijské vládě,“ dodávají vojáci.EUTMDruhou misí je EUTM – výcviková mise EU v Mali, kde hlavním úkolem vojáků je pomoci při výcviku vojáků malijské armády. „Hlavním úkolem celé mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády tak, aby byla v budoucnu schopna samostatně čelit útokům ozbrojených teroristických skupin a zajistit suverenitu a teritoriální integritu země. Má rovněž podpořit výstavbu nedávno vytvořených Společných sil zemí G5 Sahel,“ píší vojáci na svých stránkách a dodávají: „Mise EUTM v Mali je nebojová, zaměřená na výcvik, vzdělávání a poradenství.“„Vláda ČR poprvé rozhodla o účasti v misi EUTM v roce 2013, tedy hned na počátku fungování mise. Další pokračování účasti v misi schválil Parlament ČR v roce 2014 a 2016. Nejnovější mandát pro další působení příslušníků AČR v misi EUTM a navýšení počtů z 50 na 120 vojáků schválily podle usnesení české vlády č. 221 obě komory Parlamentu v květnu a červnu 2018. Doba působení vojáků platí pro léta 2018 – 2020. S příspěvkem ČR ve výši 120 vojáků počítá i návrh mandátu pro roky 2021 a 2022. Od 12. června 2020 až do 12. ledna 2021 velela Česká republika výcvikové misi Evropské unie v Mali,“ uvedli vojáci s tím, že personální jádro jednotky působící v Mali je tvořeno vojáky 13. dělostřeleckého pluku doplněné o další specialisty jiných útvarů české armády.

