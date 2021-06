https://cz.sputniknews.com/20210619/zeman-se-setkal-s-kulhankem-hovorilo-se-o-ekonomicke-diplomacii-vcetne-vztahu-s-ruskem-a-cinou-14888533.html

Zeman se setkal s Kulhánkem. Hovořilo se o ekonomické diplomacii, včetně vztahů s Ruskem a Čínou

Zeman se setkal s Kulhánkem. Hovořilo se o ekonomické diplomacii, včetně vztahů s Ruskem a Čínou

ČTK přichází se zprávou o tom, že Česko usiluje o uspořádání dvou summitů během předsednictví EU, které zemi čeká ve druhé polovině příštího roku. 19.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-19T17:17+0200

2021-06-19T17:17+0200

2021-06-19T17:18+0200

česko

jakub kulhánek

předsednictví

miloš zeman

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1b/12710821_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e778163c4c1a8a122501b4ea8fdc24eb.jpg

O výsledcích rovněž informoval tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.„Na zámku v Lánech se konala porada expertního týmu prezidenta republiky Miloše Zemana za účasti ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka. Expertní tým na tomto pravidelném zasedání ocenil význam ekonomické diplomacie v zahraniční politice, včetně vztahu s Ruskem a Čínou,“ uvedl na svém profilu na sociální síti.Ministr zahraničí Jakub Kulhánek jednal o patřičných přípravách během setkání s poradním týmem prezidenta Miloše Zemana.Za priority předsednictví ministr považuje transatlantické vazby a přípravy zemí západního Balkánu na vstup do EU. Právě kvůli tomu Kulhánek chce, aby Česká republika uspořádala evropský summit se zeměmi západního Balkánu a summit mezi EU a Spojenými státy.Kromě toho šéf diplomacie seznámil hlavu státu s plány pro jednání ministrů zahraničí EU o Bělorusku. Podle slov Kulhánka Česko podpoří sankce vůči Bělorusku, s čímž Zeman souhlasí.„Je třeba vyslat jasný signál, že diktátorské praktiky nemají v Evropě 21. století co dělat,“ citoval ministr zahraničí prezidenta.Připomněl, že Zeman počátkem června přijal představitelku běloruské opozice Světlanu Tichanovskou.Kulhánek se domnívá, že v přípravách předsednictví vůči třetím zemím je zapotřebí vybrat priorit co nejméně, obecně pak témata „vycizelovat“.Nedávno jmenovaný na vysoký post ministr zahraničí už má představu o svých pracovních aktivitách v létě. Plánuje s podnikateli návštěvu Tunisu, Saúdské Arábie a Jordánska. Navíc by chtěl jet i do pobaltských zemí.Publikace poznamenává, že v souvislosti s výměnou vlády v Izraeli, kde po dvanácti letech skončilo premiérství Benjamina Netanjahua, chce vláda navázat na tradici společným zasedáním s izraelským kabinetem, která se pravidelně střídají. Nyní by hostitelskou zemí mělo být Česko.V rozhovoru s prezidentem Kulhánek zmínil i spor s Polskem o těžbu v hnědouhelném dole Turów nedaleko českých hranic. Ministr oznámil, že do Prahy brzy přicestuje jednat jeho polský protějšek Zbigniew Rau.Jednání o mezivládní smlouvě, která má obsahovat české podmínky pro případné zpětvzetí žaloby u Soudního dvora EU, budou pokračovat příští týden.Připomeňme, že členské země Evropské unie Radě EU předsedají střídavě. Předsednictví je jeden z nejdůležitějších nástrojů, jakým může členský stát ovlivnit každodenní chod, dlouhodobé směřování i vnější tvář EU. Funkční období předsednictví trvá šest měsíců a členské státy jej vykonávají na základě principu rovnosti a rotace podle předem stanoveného kalendáře.Česká republika stála v čele Rady EU poprvé v první polovině roku 2009. Další předsednictví zemi čeká v druhé polovině roku 2022.

https://cz.sputniknews.com/20200702/nemecke-predsednictvi-v-rade-eu-pro-nas-pripravuje-pochybne-prekvapeni-nazor-12167787.html

Réunion Západní Balkán v EU bude pohroma pro Západní Balkán i EU. To ty sammity nezastaví ani nové kmeny corony ? Stejně si tam malují vlastní chybovou politiku narůžovo, z čeho budou muset vystřízlivět a ještě dají problémy za vinu RF. Už jenom ta počítačová bezpečnost/nebezpečnost. 21

ilm557 Takže Zeman se před amíky taky posral ? To je škoda, mohlo to být zajímavé ale, už má své léta. To mu poradila pražská kavárna ? 20

4

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jakub kulhánek, předsednictví, miloš zeman, eu